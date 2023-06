A- A+

Futebol Náutico tem aproveitamento superior ao do Confiança jogando em Sergipe Em um recorte de oito jogos atuando longe do Recife, Timbu tem quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota

É raro um clube ter desvantagem no número de vitórias em casa diante de um adversário específico. Imagina então se, em toda a história, ter apenas uma conquista como mandante contra um rival da região. Essa é a sina do Confiança. Nos oito jogos realizados contra o Náutico atuando em seus domínios, os sergipanos têm apenas uma vitória, com outros três empates e quatro triunfos alvirrubros.



O recorte mostra uma vantagem nos primeiros cinco confrontos. O Náutico tem quatro vitórias e um empate. A última conquista foi em 2018, por 3x2, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Porém, há outro cenário que pesa contra os pernambucanos.





Nos três jogos mais recentes com o Confiança, nada de vitórias do Náutico. Foram dois empates, sendo o mais recente em 0x0, pela Série B, além de uma derrota, por 2x0, pela Segundona de 2020.



Nesta temporada, o Náutico é o vice-líder da Série C, com 13 pontos. O Confiança é o 10º, com 10 pontos. O Timbu vem de quatro jogos de invencibilidade, com três vitórias e um empate. O Dragão está em situação oposta, sem ganhar nos últimos quatro compromissos, acumulando três derrotas e um resultado de igualdade.

