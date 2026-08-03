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Segunda divisão Náutico tem desfalques para enfrentar o Atlético-GO pela Série B; veja lista Hélio e Guilherme dos Anjos precisam promover mudanças na equipe alvirrubra

Na expectativa pelo retorno da Série B, o Náutico terá uma lista de desfalques para o confronto diante do Atlético-GO, no próximo domingo (9), no Estádio Esportes da Sorte Aflitos.

Hélio e Guilherme dos Anjos têm seis ausências confirmadas para o duelo válido pela 21ª competição.

Um dos desfalques é em definitivo. O meia Dodô entrou com uma ação liminar e conseguiu a rescisão contratual com o Timbu.

O presidente alvirrubro, Bruno Becker, afirmou que o clube vai recorrer da decisão, porém garantiu que o atleta não joga mais pelo Náutico.

Outros desfalques são decorrentes de problemas físicos. O volante Luiz Felipe teve uma lesão grau 3 na coxa, mesma situação do atacante Júnior Todinho, enquanto o lateral-direito Matheus Ribeiro segue em recuperação de uma fratura na tíbia.

O volante Wenderson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o atacante Derek não pode atuar por pertencer ao clube goiano.

Retorno e dúvida

Uma notícia positiva é a volta do lateral-esquerdo Igor Fernandes, que cumpriu suspensão na última rodada.

Já o atacante Vinícius, destaque alvirrubro na temporada, ainda é dúvida. O atleta está se recuperando de lesão na coxa.



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