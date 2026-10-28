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futebol Náutico tem mais derrotas do que vitórias contra o Avaí jogando em casa Equipes se enfrentam neste sábado (31), nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro

O jogo contra o Avaí, sábado (31), nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro, é tratado como uma final para o Náutico. Na 16ª posição, com 43 pontos, o Timbu pode se livrar matematicamente do rebaixamento caso derrote o Avaí, que vem logo atrás, em 17º, com 37. Um triunfo que precisará superar um retrospecto pouco animador para os pernambucanos.

Náutico e Avaí já se enfrentaram oito vezes com o mando de campo dos alvirrubros e, no histórico geral, são os catarinenses que possuem mais vitórias. São quatro triunfos contra três dos pernambucanos, além de um empate.

A primeira vitória do Avaí foi pela Série B de 2002, por 2x0. Gols de Mazinho Lima e Milton Tanque. Depois, o novo triunfo foi em 2009, pela Série A. Eltinho marcou o tento que garantiu o 1x0. Ambos os jogos nos Aflitos.

Em 2014, no único jogo que o Náutico fez nos Aflitos na temporada, após passar a mandar os duelos na Arena de Pernambuco, o Timbu foi derrotado por 1x0, pela Série B. Curiosamente, o gol do Leão foi marcado pelo centroavante Paulo Sérgio, hoje jogador da equipe alvirrubra.

O encontro mais recente foi na Série B de 2021. Getúlio e Renato marcaram para o Avaí na vitória por 2x1, nos Aflitos. Djavan anotou o gol do Náutico. Jean Carlos e Vinícius, do Timbu, são remanescentes do elenco alvirrubro.

Exceções

As únicas vitórias do Náutico foram em 2004, 2006 e 2016, todas pela Série B. A primeira foi por 2x1, com gols de Jorge Henrique e Alan para os mandantes e Jardel para os visitantes. Há 20 anos, o triunfo foi por 4x1, com bolas na rede de Netinho (2), Felipe e Danilo Lins. Jorge Luiz marcou para o Leão.

Há 10 anos, Rony, Eduardo e Jefferson Nem foram os responsáveis por comandar a vitória do Náutico por 3x1. O gol do Avaí foi marcado por Lucas Coelho. O único empate entre os clubes na casa alvirrubra foi na Série B 2020. Kieza e Guillermo Paiva marcaram no empate em 2x2. O Leão balançou as redes com Jonathan e Alan Costa.

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