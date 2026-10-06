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Futebol TRF5: Náutico tem pedido indeferido sobre liberação de valores a receber da Arena de Pernambuco Em nota, Timbu informou que aguarda a publicação do acórdão do TRF5 para, então, adotar as medidas judiciais cabíveis

A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) indeferiu, nesta terça-feira (6), o pedido do Náutico para liberação dos valores que o clube tem a receber pela rescisão de contrato com o Consórcio Arena Pernambuco, em 2016. O Timbu esperava receber cerca de R$ 35 milhões, que atualmente estão depositados em processo que tramita na Justiça Federal.

Da quantia, R$ 23 milhões envolvem a multa contratual com o Consórcio e os outros R$ 12 milhões são referentes à indenização pela reabertura dos Aflitos, que precisou passar por reformas para voltar a receber os jogos do clube a partir de 2019.

Em nota, o Náutico informou que a decisão do TRF5 "diverge do posicionamento manifestado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), que, em decisão proferida em maio de 2026, reconheceu que as determinações daquela Corte não impediam a satisfação dos credores da Arena Pernambuco".

"O Náutico vê com preocupação a não liberação dos recursos, sobretudo diante do prazo para cumprimento das obrigações previstas no processo de Recuperação Judicial. O clube aguarda a publicação do acórdão do TRF5 para, então, adotar as medidas judiciais cabíveis e seguirá na defesa intransigente de seus direitos", publicou.

Entenda

O Náutico e o Consórcio firmaram uma parceria em outubro de 2011 para que os pernambucanos mandassem seus jogos na Arena de Pernambuco por 30 anos a partir de julho de 2013. De início, ficou acordado que o Timbu receberia um aporte mensal de R$ 350 mil – ou R$ 500 mil se estivesse na Série A. Em 2016, a empresa rescindiu o contrato e, segundo os alvirrubros, deixou de pagar o que devia ao clube desde agosto de 2015.

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