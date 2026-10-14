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futebol Náutico tem pior aproveitamento entre times que estão brigando contra queda nos últimos três jogos Timbu somou apenas um ponto em nove disputados recentemente, ocupando o 14º lugar, com 42 pontos. Aproveitamento é semelhante ao do Athletic e do Londrina

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Apenas um ponto conquistado em nove possíveis e o sinal de alerta contra o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro foi novamente ligado. Considerando os times que ainda estão brigando na parte inferior da tabela da Série B, o Náutico tem o pior desempenho nas últimas três rodadas.



Desempenho

O Náutico somou pontos apenas no empate em 1x1 com o Fortaleza, no Castelão. Depois, perdeu por 2x0 nos Aflitos para Novorizontino e Vila Nova. O Timbu está na 14ª posição, com 42 pontos.

Apenas Londrina, em 18º, com 29, e Athletic-MG, em 13º, com 43, teve aproveitamento semelhante. Os paranaenses também somaram apenas um ponto nos três jogos mais recentes. A equipe perdeu por 2x0 para o Criciúma e por 2x1 para o Avaí. No confronto passado, o time empatou em 2x2 justamente com os mineiros. Além do empate com o Tubarão, o representante de São João del-Rei perdeu por 2x1 para Sport e Goiás

As demais equipes que vivem situação semelhante a do Náutico tiveram desempenho superior. O São Bernardo, em 12º, somou quatro pontos.O clube ganhou por 3x1 do CRB. Depois, perdeu por 2x1 para o Sport e, por fim, empatou em 2x2 com o Juventude.

O Ceará, em 15º, com 42, fez seis pontos dos nove possíveis no recorte. O Vozão venceu uma dupla catarinense, batendo Avaí e Criciúma por 1x0, mas perdeu pelo mesmo placar para o Botafogo-SP. A equipe paulista, por sinal, também vem evoluindo. Além de superar os cearenses, também derrotou o Operário por 2x1. O único tropeço foi por 1x0 para o Vila Nova. A Pantera está em 16º, com 41.

Na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 36 pontos, o Avaí começou perdendo por 1x0 para o Ceará, mas venceu os dois jogos seguintes para Londrina (2x1) e Cuiabá (1x0).

O próximo jogo do Náutico na Série B será segunda-feira (19), contra o Goiás, na Serrinha. O Esmeraldino é o nono colocado, com 48 pontos.

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