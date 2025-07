A- A+

Futebol Náutico tem segundo melhor desempenho da Série C nos últimos cinco jogos Timbu soma nove pontos, com três vitórias e dois empates no período, com aproveitamento abaixo apenas do líder Caxias

Na quarta colocação da Série C do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, o Náutico vive o melhor momento na competição nacional e isso está ratificado pelo desempenho nas últimas cinco rodadas. Com três vitórias e dois empates, o Timbu tem o segundo melhor aproveitamento no recorte.

Dos 20 clubes da Série C, apenas o Caxias tem desempenho melhor nos últimos 15 pontos disputados. Os gaúchos somaram 12 pontos, com quatro vitórias e uma derrota - tropeço que foi justamente perante o Náutico. A equipe está na liderança do torneio, com 27 pontos.

O Náutico, no mesmo cenário, alcançou 11 pontos. Mesma quantidade do São Bernardo, que está em quinto, com 23 pontos. Os paulistas estão atrás dos pernambucanos por conta do critério de saldo de gols (9x6).

Antes dessa sequência, o Náutico ocupava apenas o nono lugar, com 12 pontos. De lá para cá, além de não perder, a equipe marcou mais cinco vezes e não foi vazada, tendo a melhor defesa da Série C, com apenas seis gols sofridos. Essa é a maior série dos alvirrubros sem buscar bolas na rede nos últimos 10 anos.





Duelo local

Para manter a sequência positiva e cravar uma vaga no quadrangular final que vale o acesso à Série B, o Náutico tentará mais um bom resultado na próxima rodada perante o Retrô, domingo (3), nos Aflitos. A Fênix é a 19ª colocada, com 13 pontos, e vem de um empate sem gols com o Ypiranga, na Arena de Pernambuco.

“Vai ser um jogo fundamental. Nós precisamos passar os 26 pontos, depois vamos ter que buscar os 29 pontos. Nós entramos em todos os jogos para vencer. As circunstâncias das partidas são diferentes e eu não tenho dúvida que a torcida está vendo o nível de trabalho desses atletas. Nosso grupo é muito comprometido e eu não tenho dúvidas que a torcida vai abraçar”, contou o auxiliar-técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos

Para encarar o Retrô, o Náutico terá à disposição os retornos do volante Igor Pereira, do atacante Hélio Borges e do técnico Hélio dos Anjos - todos cumpriram suspensão automática perante o Guarani.

