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futebol Náutico tem sete atletas com contrato para 2027; confira lista Timbu ainda tenta assegurar a permanência de mais jogadores para a próxima temporada

Um dos primeiros desafios do novo departamento de futebol do Náutico, encabeçada pelo vice-presidente do setor, Emerson Barbosa, será o de conseguir a renovação com algumas peças da base titular. Isso porque, para 2027, o Timbu tem contrato com apenas sete atletas.

Possuem contrato com o Náutico os zagueiros Mateus Silva e Léo Índio (renovação automática), o volante Samuel, o meia Jean Carlos, e os atacantes Vinícius, Kauan Maranhão e Borasi. Desses, apenas Jean e Vinícius eram considerados titulares absolutos do time.

O clube ainda busca renovação com o goleiro Muriel, o lateral-esquerdo Igor Fernandes e o volante Wenderson. Esse último, aliás, dificilmente permanecerá, já que possui sondagens de clubes da Série A. Vale lembrar que o Náutico confirmou que Bruno Pivetti será o técnico da equipe em 2027.

O Náutico encerrou a Série B do Campeonato Brasileiro na 15ª posição, com 46 pontos. Foram 12 vitórias, 10 empates e 16 derrotas, com 41 gols marcados e 51 sofridos.

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