Futebol Náutico tem volta de Muriel, mas segue sem Mateus Silva para clássico contra o Sport Goleiro deve ocupar vaga de Guruceaga. Na defesa, Wanderson deve permanecer como titular ao lado de Igor Fernandes

O Náutico deve contar com o retorno do goleiro Muriel para o Clássico dos Clássicos diante do Sport, domingo (1°), no jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano. Em compensação, o zagueiro Mateus Silva seguirá fora do time.





Tanto o goleiro como o zagueiro se machucaram no jogo de ida da semifinal do Estadual, contra o Santa Cruz. No confronto, foram substituídos por Guruceaga e Wamderson.

A situação de Muriel foi de menor gravidade. Recuperado de um problema muscular na coxa, o goleiro chegou a ser relacionado para o duelo da volta diante do Santa, mas ficou no banco de reservas. Já Mateus, com dores no tornozelo, ficou fora.

Sem Mateus, Wanderson deve seguir ao lado de Igor Fernandes na zaga. Já Muriel ficará com o posto de Guruceaga.

Na frente, os atacantes Felipe Saraiva e Jonas Toró estão em fase final de transição após se recuperarem de problemas físicos e podem ficar aptos para integrarem a lista de relacionados.

Toró não entra em campo desde a vitória do Náutico por 4x0 para o Jaguar, na Arena de Pernambuco, pela quarta rodada do Estadual. Saraiva jogou pela última vez no encerramento da primeira fase, perante o Vitória, no Arthur Tavares.

