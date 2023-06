Náutico tenta acabar com jejum de mais de dois meses sem vencer fora de casa

A- A+

Com gol de pênalti marcado por Souza, o Náutico derrotou o Maguary, por 1x0, pelo Campeonato Pernambucano. Essa foi a manchete do dia 18 de março deste ano, data que marca, até então, a última conquista alvirrubra como visitante na temporada. De lá para cá, a equipe teve compromissos longe dos Aflitos também pela Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro. Em comum, o fato de não conseguir sair da casa dos adversários com um triunfo. Tabu que os pernambucanos querem acabar no próximo sábado (3), perante o Pouso Alegre-MG, no Manduzão, pela terceira divisão.



Quatro tropeços seguidos



De lá para cá, o Náutico teve quatro tropeços consecutivos fora de casa. Primeiro, por 3x1, diante do ABC-RN, no Frasqueirão, pela Copa do Nordeste, culminando na eliminação nas quartas de final do torneio. Depois, nova desclassificação, agora no mata-mata nacional, ao sofrer um revés por 2x0 para o Cruzeiro, no Independência, pela terceira fase.



As derrotas recentes foram para Manaus (2x1) e Aparecidense-GO (3x0), ambas pela Série C. Com um desempenho ruim longe dos Aflitos no torneio, o Náutico ocupa apenas a 12ª posição na tabela, com sete pontos – todos conquistados como mandante, por meio de empate com o América-RN e vitórias contra São José-RS e Floresta-AM.



"Tive um amistoso contra eles (Pouso Alegre). Meu antigo treinador (Roger Silva) está lá agora, além de alguns amigos meus. É um time bom, consistente. Será um jogo difícil, mas acredito que conseguiremos sair de lá com os três pontos", apontou o zagueiro Danilo sobre os mineiros. O jogo em questão citado pelo defensor foi no período em que ele atuou pelo Athletic, de Minas Gerais.





Nova formação



Nesta quinta (1º), o técnico Fernando Marchiori esboçou a possível escalação do Náutico para o confronto. Adotando um esquema com três zagueiros, o time titular foi formado por Vagner; Denilson, Danilo e Rennan Siqueira; Victor Ferraz, Jean Mangabeira, Souza, Gabriel Santiago e Diego Matos; Paul Villero e Jael.

“Cada profissional tem uma maneira de trabalhar. A gente trabalhou a linha de cinco e acho que ficou bacana. Tivemos variações na saída. Não podemos dar muitas armas ao adversário”, afirmou o goleiro Vagner, elogiando Marchiori.

“Ele é um treinador que cobra bastante. Está sendo um bom começo de trabalho. Espero que a gente consiga corresponder nos jogos para conseguir as vitórias o quanto antes para entrarmos na zona de classificação”, completou.

