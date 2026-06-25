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Futebol Náutico tenta acabar com maior jejum de vitórias em 2026 Timbu não vence há quatro partidas, acumulando três derrotas e um empate

Junho está prestes a terminar e o Náutico ainda não venceu no período. Somando a derrota no fim de maio para o Sport com outros três duelos sem ganhar no mês (empate diante do Novorizontino e tropeços para Fortaleza e Vila Nova), o Timbu está há quatro rodadas sem resultados positivos. O maior jejum de triunfos em 2026.

Até então, o maior período que o Náutico tinha ficado sem vencer neste ano foi na reta final do Campeonato Pernambucano e início da Série B.

No recorte, o Timbu empatou em 3x3 na Ilha do Retiro e perdeu por 3x0 nos Aflitos. Ambos os jogos contra o Sport, pela final do Estadual.

Na Série B, o Náutico estreou perdendo por 1x0 para o Criciúma, nos Aflitos. A recuperação veio na rodada seguinte, derrotando o Atlético-GO por 2x1, no Antônio Accioly.

Precisando de uma vitória para se reaproximar do G6 da Série B, o Náutico enfrente no domingo o Goiás, nos Aflitos. O Esmeraldino demitiu recentemente o técnico Daniel Paulista, ex-Sport. Os goianos também estão quatro jogos sem vencer no torneio, com duas derrotas e dois empates.

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