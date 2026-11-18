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Futebol Náutico tenta aporte de R$ 9 milhões em operação com a Ticketmaster Clube pretende utilizar recursos para quitar vencimentos atrasados do departamento de futebol

Precisando levantar recursos para quitar os salários atrasados, o Náutico recebeu uma proposta de R$ 9 milhões (divididos em R$ 7 milhões de adiantamento de receitas e R$ 2 milhões em patrocínio) da Ticketmaster, empresa que pretende ser a nova tiqueteira do clube.

Segundo o Náutico, “a negociação prevê que o valor antecipado seja devolvido à empresa por meio da retenção de parte das receitas de bilheteria dos jogos em que o Timbu seja o mandante. Por se tratar de uma empresa responsável pela comercialização de ingressos, o repasse ocorreria diretamente na fonte, mecanismo usual nesse tipo de negociação no mercado”.

A proposta prevê uma taxa de juros de 18% ao ano. O Náutico informou que o percentual considera a condição do Náutico como empresa em Recuperação Judicial e está abaixo das taxas atualmente praticadas no mercado para situações semelhantes.

A proposta da Ticketmaster será apresentada ao Conselho Deliberativo do Clube na noite desta quarta-feira (18). Se aprovada, a empresa passaria a atuar em parceria com o Náutico a partir de julho de 2027.

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