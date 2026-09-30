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Futebol Náutico tenta melhorar aproveitamento contra times do G6; confira retrospecto Na atual lista dos seis melhores colocados da Série B, o Timbu derrotou apenas o Atlético-GO

Diante de uma sequência de jogos contra três equipes que estão brigando pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Náutico quer aproveitar a retomada da confiança, após a vitória no Clássico dos Clássicos, para melhorar o aproveitamento contra integrantes do G6 da Série B. Da atual lista dos integrantes do grupo, o Timbu tem apenas uma vitória.

Números

Ao todo, o Náutico já enfrentou oito vezes as equipes que hoje estão no G6. A única vitória foi contra o Atlético-GO, por 2x1, no Antônio Accioly, pela segunda rodada. No outro encontro com o Dragão, nos Aflitos, os times empataram em 1x1. Os goianos estão na sexta posição, com 49 pontos.

Nos demais jogos, nada de triunfos. Contra o Criciúma, quinto lugar, com 50 pontos, o Náutico tem uma derrota em casa por 1x0 e um empate sem gols em Santa Catarina. Diante do Novorizontino, que ocupa a quarta posição, com 51, o Timbu ficou no 2x2 em São Paulo.

O Náutico também não balançou as redes diante do Juventude, vice-líder da Série B, com 53 pontos. No Recife, as equipes empataram em 0x0. Quando enfrentou o Vila Nova, agora no topo da tabela, com 54, os pernambucanos perderam por 4x3, fora de casa.

Próximo adversário do Náutico, o Fortaleza, terceiro colocado, com 52 pontos, venceu o time pernambucano por 1x0 nos Aflitos. A volta será no Castelão, nesta sexta-feira (2). O Timbu está na 14ª posição, com 41.

Tabu

O confronto no Ceará também pode marcar a primeira vitória de Bruno Pivetti fora de casa pelo Náutico, somando também as primeiras duas passagens do treinador no clube. Em 2023, ele realizou apenas uma partida como visitante, ficando no 3x3 com o Brusque, pela Série C.

No ano seguinte, também na terceira divisão, ele somou cinco jogos longe do Recife e seguiu sem vitórias. Empatou com Aparecidense (2x2), Tombense (0x0), Sampaio Corrêa (1x1) e CSA (2x2), além de perder por 3x2 para o Londrina, no Paraná.

Na Série B atual, o Náutico não vence como visitante desde o dia 16 de maio, na goleada por 6x2 contra o Operário-PR, no Germano Kruger.

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