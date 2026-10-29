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Futebol Náutico tenta melhorar números defensivos para eliminar risco de queda à Série C Timbu foi vazado em oito dos últimos nove jogos da Série B do Campeonato Brasileiro

Melhorar o desempenho defensivo na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro pode ser o trunfo do Náutico para eliminar o risco de rebaixamento. Vazado em oito dos últimos nove jogos, o Timbu enfrentará no sábado (31) o Avaí, nos Aflitos, focando em não deixar a meta ser vazada para, no mínimo, evitar um tropeço que complicaria ainda mais a luta contra a degola.

Com exceção do 0x0 diante do Goiás, na Serrinha, pela 34ª rodada, o Náutico tomou gols em todos os compromissos desde a 27ª rodada. A começar pela derrota por 2x1 para o América-MG, no Independência.

Depois vieram o 3x3 com o Operário, nos Aflitos, e a derrota por 3x0 para o Cuiabá, na Arena Pantanal. Contra o Sport, em casa, o Náutico venceu por 3x1. Em seguida, empate em 1x1 com o Fortaleza, no Castelão.

Contra Novorizontino e Vila Nova, ambos nos Aflitos, o Náutico perdeu por 2x0, além de ser goleado por 4x0 para o Juventude, no Alfredo Jaconi. O Timbu é o 15º colocado da Série B, com 43 pontos. Avaí é o 17º, com 37. Uma vitória dos pernambucanos garante matematicamente a permanência na Série B.

Histórico

Náutico e Avaí já se enfrentaram oito vezes com o mando de campo dos alvirrubros e, no histórico geral, são os catarinenses que possuem mais vitórias. São quatro triunfos contra três dos pernambucanos, além de um empate.

A primeira vitória do Avaí foi pela Série B de 2002, por 2x0. Gols de Mazinho Lima e Milton Tanque. Depois, o novo triunfo foi em 2009, pela Série A. Eltinho marcou o tento que garantiu o 1x0. Ambos os jogos nos Aflitos.

Em 2014, no único jogo que o Náutico fez nos Aflitos na temporada, após passar a mandar os duelos na Arena de Pernambuco, o Timbu foi derrotado por 1x0, pela Série B. Curiosamente, o gol do Leão foi marcado pelo centroavante Paulo Sérgio, hoje jogador da equipe alvirrubra.

O encontro mais recente foi na Série B de 2021. Getúlio e Renato marcaram para o Avaí na vitória por 2x1, nos Aflitos. Djavan anotou o gol do Náutico. Jean Carlos e Vinícius, do Timbu, são remanescentes do elenco alvirrubro.

Exceções

As únicas vitórias do Náutico foram em 2004, 2006 e 2016, todas pela Série B. A primeira foi por 2x1, com gols de Jorge Henrique e Alan para os mandantes e Jardel para os visitantes. Há 20 anos, o triunfo foi por 4x1, com bolas na rede de Netinho (2), Felipe e Danilo Lins. Jorge Luiz marcou para o Leão.

Há 10 anos, Rony, Eduardo e Jefferson Nem foram os responsáveis por comandar a vitória do Náutico por 3x1. O gol do Avaí foi marcado por Lucas Coelho. O único empate entre os clubes na casa alvirrubra foi na Série B 2020. Kieza e Guillermo Paiva marcaram no empate em 2x2. O Leão balançou as redes com Jonathan e Alan Costa.

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