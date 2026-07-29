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Futebol Náutico tenta recuperar atletas lesionados para jogo contra o Atlético-GO Dodô, Vinícius, Júnior Todinho e Paulo Sérgio podem ficar à disposição do técnico Hélio dos Anjos a partir de agosto

Ter duas semanas livres sem jogos pode ser fundamental para o Náutico contar com o retorno de atletas machucados. O meia Dodô e os atacantes Vinícius, Júnior Todinho e Paulo Sérgio estão em fase de recuperação das respectivas lesões e tentam ficar aptos para o confronto diante do Atlético-GO, domingo (9), no Esportes da Sorte Aflitos.





Quarteto

Dodô tem o caso mais simples de se resolver. O jogador teve uma lesão grau um na coxa direita na véspera da partida contra o Londrina, ficando ausente tanto no confronto diante dos paranaenses como também perante o Criciúma.

O meia, aliás, não entra em campo desde o dia 5 de julho, contra o Juventude. O jogador ficou ausente de um treinamento às vésperas do duelo diante do Avaí, alegando questões de saúde, e desde então esteve fora da lista de relacionados. A explicação de Dodô, porém, foi desmentida posteriormente pelo técnico Hélio dos Anjos, que abordou o descontentamento do camisa 10 com o fato de não ter sido negociado para o futebol da Coreia do Sul.

Após reunião entre Dodô e comissão técnica, o atleta, que foi comprado em definitivo pelo Timbu, via Coimbra, de Portugal, foi reintegrado ao elenco, mas não jogou por conta da lesão. Já Júnior Todinho está fora dos gramados desde a derrota do Náutico por 2x1 para o CRB, no dia 16 de julho. O atacante teve a lesão grau 3 na posterior da coxa esquerda.

Principal nome do Náutico na temporada, o atacante Vinícius se machucou no dia 28 de junho, na derrota do Timbu por 1x0 para o Goiás. Ele teve uma lesão na coxa esquerda e desde então está entregue ao departamento de fisioterapia. Enquanto isso, o centroavante Paulo Sérgio não joga desde o tropeço dos alvirrubros por 2x0 para o Sport, no dia 30 de maio, também por conta de problemas musculares.

No caso do camisa 9, o técnico Hélio dos Anjos indicou que o Náutico pode abrir mão do atleta se aparecer alguma proposta para levar o centroavante. O Botafogo-PB já demonstrou interesse na contratação de Paulo Sérgio.



Cirurgia

Com relação a Matheus Ribeiro, o lateral-direito não tem data para retornar aos gramados após sofrer uma fratura na tíbia. O jogador ainda passará por cirurgia.

Na 13ª posição, com 25 pontos, o Náutico tem como meta inicial conseguir a pontuação mínima para evitar o risco de rebaixamento para, em seguida, voltar a focar em uma possível vaga no G6 que pode levar ao acesso à Série A.

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