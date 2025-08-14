A- A+

Futebol Náutico terá dupla de zaga inédita na Série C João Maistro e Rayan devem formar o setor na partida diante do Anápolis, domingo (17), pela Série C do Campeonato Brasileiro

O Náutico terá uma dupla de zaga inédita na Série C do Campeonato Brasileiro, na partida de domingo (17), contra o Anápolis, nos Aflitos. Com a lesão de Mateus Silva e a suspensão de Carlinhos, o Timbu deve formar o setor com João Maistro e Rayan.





"É um momento bom. Vinha jogando no começo do campeonato, tive a lesão e acabei perdendo um pouco de espaço. Aí teve a chegada do Mateus e a defesa se acertou com Carlinhos. Infelizmente, ele teve a lesão e abriu o espaço para eu voltar. Pude entrar, mantendo o nível da defesa. O professor procura manter todos no mesmo nível porque a oportunidade pode surgir e precisamos estar preparados para ajudar a equipe", afirmou João Maistro.

O zagueiro também destacou que parte do sucesso defensivo do Náutico na Série C, sendo a defesa menos vazada das quatro divisões, com apenas seis gols sofridos, está também na colaboração dos meias e atacantes.

"A intensidade do nosso time mudou muito. A gente é a defesa menos vazada, mas é preciso também enaltecer o ataque. Os atacantes e meias estão colaborando para ficarmos mais seguros. A marcação começa lá na frente, na pressão alta", frisou, mantendo o discurso precavido diante do bom momento alvirrubro.

"A gente fala que não ganhou nada ainda. É preciso manter a humildade, os pés no chão. Temos de ter o psicológico blindado, sem deixar a empolgação ou o ego tomarem conta. Vamos manter isso para, lá na frente, colher os frutos", reforçou.

João Maistro disputou seis partidas pelo Náutico na temporada, mas ainda não formou uma zaga titular com Rayan, que já jogou 20 vezes pelo Timbu. Juntos, podem fazer o Náutico garantir uma vaga no quadrangular da Série C. Parceria que eles esperam dividir também com a torcida.

"A importância da torcida é maravilhosa. Eles são nosso 12º jogador. A energia deles, a energia de acesso, passa por eles. A sintonia entre jogadores e torcida é muito legal. Convoco todos a estarem nesse jogo porque será muito importante para nós", completou o defensor.

Veja também