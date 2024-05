Timbu terá nova casa de apostas como patrocinadora master; clube ganhará mais que o dobro de antes

A- A+

Após o anúncio do fim de vínculo com a Betnacional, publicado nas redes sociais do clube na última segunda-feira (13), o Náutico terá uma nova casa de apostas como patrocinadora master.



Segundo apurou a Folha de Pernambuco, a casa de apostas Esportes da Sorte assumirá como patrocinadora master do Timbu. No futebol nordestino, a empresa tem parceria com clubes como o Bahia, ABC e Santa Cruz.



De acordo com o GE, a nova casa de apostas pagará mais do que o dobro do contrato anterior, e irá patrocinar o Timbu até o final de 2025, quando se encerra o mandato do atual presidente alvirrubro, Bruno Becker.

O Clube Náutico Capibaribe comunica que seu vínculo com a Betnacional foi encerrado de maneira amigável. Foram dois anos de parceria e entrega de ambos os lados visando a melhor experiência para o torcedor alvirrubro. Obrigado, @betnacional.



Em breve iniciaremos uma nova… pic.twitter.com/DrHzesfGif — Náutico (@nauticope) May 13, 2024

O anúncio do novo patrocínio, portanto, ainda não teve data divulgada, mas está previsto para acontecer ainda neste mês. Com os novos valores, o Náutico terá chances de efetuar novas contratações e reforçar o elenco para a disputa da Série C.

No Campeonato Brasileiro, o Timbu é o 11º colocado da tabela, com quatro pontos em três jogos - sendo uma vitória, um empate e uma derrota. Porém, possui um jogo a menos pelo adiamento da partida contra o Ypiranga, em razão da tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul.

Em campo, o próximo compromisso do Timbu será neste sábado (18), às 17h, contra o Volta Redonda, fora de casa.

