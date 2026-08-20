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futebol Náutico terá pela frente São Bernardo, o terceiro pior mandante da Série B São Bernardo, adversário do Timbu no sábado (22), no Primeiro de Maio, venceu apenas dois jogos de 12 disputados em casa

Adversário do Náutico na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em jogo que será disputado no sábado (22), no Primeiro de Maio, o São Bernardo não é um mandante que tem assustado. A começar por ter a segunda pior média de público da competição, com menos de mil pagantes por partida. Depois, pelo fraco desempenho em seus domínios.

A equipe de São Paulo tem o terceiro pior aproveitamento em casa da Série B. Em 12 jogos, venceu dois, empatou cinco e perdeu outros cinco, com apenas 30,5% dos pontos ganhos. Mesmo assim, os alvirrubros adotam um discurso cauteloso antes de encarar o São Bernardo.

“Enfrentaremos um time muito qualificado. Acredito que será um jogo difícil. O importante é estar bem focado para pontuar”, afirmou o zagueiro Léo Índio. O Náutico, vale citar, nunca perdeu para o São Bernardo jogando como visitante. Foram apenas duas partidas na história. Na primeira, vitória por 1x0, pela Copa do Brasil de 2023. Na mais recente, empate em 1x1 pela Série C 2025.

Tabela

O Náutico é o 15º colocado da Série B, com 30 pontos. O São Bernardo é o 13º, com 31. Enquanto o Timbu vem de invencibilidade de cinco jogos, o time paulista não ganha há duas rodadas.

“Todas as equipes passam por momentos que não são bons, mas estamos em uma fase positiva agora. Vamos manter o foco nas partidas, dar poucas oportunidades ao adversário e buscar pontuar”, frisou o defensor.

“Não podemos nos confortar com a posição que estamos por conta do peso da nossa camisa. É bom pontuar e olhar para trás, vendo que estamos nos distanciando da parte de baixo. Mas também podemos olhar para cima, já que estamos em uma fase embolada, poucos pontos atrás do G6”, completou.

Para o confronto diante do São Bernardo, o Náutico terá o retorno do lateral-direito Arnaldo, do zagueiro Betão e do meia Pato Nuñez. Todos cumpriram suspensão automática no jogo passado e ficam à disposição do técnico Hélio dos Anjos. O atacante Vinícius, recuperado de lesão e acionado no decorrer da partida contra o Ceará, pode ser uma das novidades entre os titulares, na vaga de Borasi.

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