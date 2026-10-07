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Futebol Náutico terá retorno de Igor Fernandes em jogo contra o Novorizontino Lateral-esquerdo se recuperou de lesão e fica à disposição para confronto pela Série B

Recuperado de lesão muscular, o lateral-esquerdo Igor Fernandes volta a ficar à disposição do Náutico para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador estará entre os relacionados para o confronto desta quinta-feira (7), contra o Novorizontino, nos Aflitos.

Retorno

“Igor já trabalhou normalmente nesta semana. No domingo passado, ele participou de um processo de transição entre o departamento médico e o campo. Depois, na segunda, fez um treino parcial. No decorrer da semana foi reintegrado ao grupo e será uma opção importante de reforço”, afirmou o técnico Bruno Pivetti.

A dúvida agora é com relação ao setor em que o jogador será utilizado. Caso atue na lateral esquerda, Igor pode pegar a vaga de Ryan. Porém, se for posicionado na zaga, a tendência é que ele brigue por posição com Betão e Léo Índio.

O Náutico é o 13º colocado da Série B, com 42 pontos. O Novorizontino é o terceiro, com 54. Mesmo diante de um adversário em melhor situação na tabela, os alvirrubros seguem otimistas na vitória.

“A gente vai enfrentar uma equipe de muita qualidade, bem organizada, mas não tememos nenhum adversário. Respeitamos todos e com o Novorizontino não vai ser diferente. Nós estamos olhando só para cima. Temos ainda muita ambição no campeonato e ela não é utópica porque é proporcional à qualidade dos nossos jogadores e pelo que eles fizeram nos últimos dois jogos em termos de competitividade, organização e comprometimento coletivo”, declarou.

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