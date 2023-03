A- A+

Futebol Náutico terá semana cheia para treinos antes de encarar o Petrolina Timbu só entra em campo no próximo sábado (1º), nos Aflitos, pela rodada final da primeira fase do Campeonato Pernambucano

Pela primeira vez na temporada, o Náutico terá uma semana inteira livre de jogos e dedicada para realizar treinamentos, antes do duelo de sábado (1º), contra o Petrolina, nos Aflitos, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Um tempo que o técnico Dado Cavalcanti quer usar para recuperar os atletas e ajustar a equipe para a reta final do Estadual.



"Não tivemos isso (semana sem jogos) ainda desde que começou o ano. Quem tem jogado muito precisa recuperar e quem tem jogado pouco precisa ter uma rodagem maior. Vamos equilibrar o grupo para chegar forte na fase final do Estadual", afirmou.





O período também poderá ser usado para recuperar alguns atletas que apresentaram problemas clínicos nos últimos dias. O lateral-direito Victor Ferraz, por exemplo, não jogou diante do ABC, na derrota por 3x1 que eliminou o Náutico nas quartas de final da Copa do Nordeste. O atleta teve uma indisposição momentos antes de a bola rolar, chegando a vomitar e quase desmaiar.



O goleiro Vagner e o lateral-esquerdo Diego Matos entraram em campo, mas também apresentaram sinais de indisposição durante a partida e terão a semana inteira para se recuperar e ficar à disposição para o jogo. Há também a expectativa quanto ao regresso dos meias Gabriel Santiago e Matheus Carvalho, ambos fora por conta de lesões na coxa.



Na terceira posição, com 22 pontos, o Náutico tenta terminar a primeira fase do Estadual em segundo para pular diretamente para as semifinais da competição. Para isso, além de vencer o Petrolina, o Timbu tem de torcer pelo tropeço do atual vice-líder, Retrô, com 23. A Fênix encara o Íbis, na Arena de Pernambuco.

