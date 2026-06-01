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futebol Náutico terá semana livre para ajustar time antes do jogo contra o Fortaleza Timbu entra em campo somente no dia 9 de junho, no Esporte da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro

Mais de uma semana de descanso entre um jogo e outro é artigo raro no apertado calendário do futebol brasileiro. Por isso, a pausa da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 é vista pelo Náutico como importante para recuperar atletas desgastados, aprimorar o ritmo da equipe principal e respirar um pouco antes da retomada da metade final do primeiro turno.

Após a derrota por 2x0 diante do Sport, na Ilha do Retiro, o Náutico terminou a 11ª rodada na quarta posição da Série B, com 19 pontos. O próximo desafio será um confronto direto pela manutenção no G6 que garante, no mínimo, uma vaga no mata-mata que vale o acesso à Série A. O Timbu pega o Fortaleza, em quinto lugar, com 18 pontos.

Para o confronto, o Náutico terá o retorno do volante Wenderson, que cumpriu suspensão automática no Clássico dos Clássicos. Ele volta ao time e deve ocupar a vaga de Leonai no meio-campo. Em compensação, o Timbu não terá a presença do atacante Victor Andrade, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Sem o ponta, Júnior Todinho pode ser o escolhido para o setor.

Recuperando-se de problemas musculares, o atacante Felipe Saraiva pode voltar à lista de relacionados. O jogador é um dos atletas pendurados com dois cartões amarelos. Além dele, correm risco de serem suspensos para a partida seguinte o zagueiro Mateus Silva, o lateral-esquerdo Yuri, os atacantes Vinícius e Derek, além dos técnicos Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.

Fortaleza

Diferente do Náutico, o Fortaleza não terá tempo para descansar. Afinal, o clube entra em campo nesta terça-feira (2), no Castelão, contra o Vitória, no confronto de ida da final da Copa do Nordeste. A volta será no dia 6 de junho, no Barradão. Ou seja, o Tricolor do Pici vai jogar duas vezes no período em que os alvirrubros estiverem descansando.

A Série B, vale citar, não vai parar durante a disputa da Copa do Mundo, que será realizada a partir do dia 11 de junho. A Série A, por outro lado, será interrompida no período, retomando apenas no dia 22 do mês que vem.



Copa

Quem disputará o Mundial pela Seleção Brasileira é o goleiro Alisson, irmão de Muriel, camisa 1 do Náutico. Outros dois jogadores têm relação com o Timbu. O lateral-esquerdo Douglas Santos foi formado na base do clube alvirrubro, enquanto o zagueiro Léo Pereira defendeu a equipe pernambucana em 2016.

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