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futebol Náutico terá sequência contra os três primeiros colocados da Série B Nas próximas rodadas, o Timbu terá pela frente o Fortaleza, Novorizontino e Vila Nova

O Náutico não terá vida fácil nas próximas três rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube terá pela frente justamente as três equipes mais bem posicionadas. A começar pelo Fortaleza, atual segundo colocado, com 52 pontos. O confronto perante os cearenses será sexta-feira, no Castelão.

“Estava acompanhando muito o Fortaleza porque tenho uma relação de amizade com o professor Paulo Autuori. Já trabalhei com ele duas vezes, sendo duas como assistente e outra como treinador. Sei da qualidade individual dos jogadores, da boa capacidade coletiva. O time evoluiu muito com ele. Será um grande confronto. Vamos preparar a semana para ir lá e, mesmo sabendo das dificuldades, fazer o melhor para conquistar a vitória”, afirmou o técnico Bruno Pivetti.

Na rodada passada, o Fortaleza ficou no empate em 2x2 com o Operário-PR, no Castelão. No primeiro turno, no Esporte da Sorte Aflitos, o Leão derrotou o Náutico por 1x0, com gol contra de Mateus Silva.

Depois do Fortaleza, o Náutico vai enfrentar o Novorizontino (em terceiro, com 51 pontos), no dia 8 de outubro, nos Aflitos, e o Vila Nova, líder da competição, com 54, no dia 11 do mesmo mês, também em casa.

Dúvida

Para o confronto, Pivetti não sabe se poderá contar com o lateral-esquerdo Igor Fernandes. O atleta saiu de campo após a vitória do Náutico por 3x1 diante do Sport, em casa, com dores na perna e será reavaliado pelo departamento médico do clube.

“Igor sentiu o adutor da coxa. Tomara que não seja uma lesão grave. Inclusive foi por ali (setor em que o jogador atua) que saiu o gol do Sport”, apontou o treinador. Caso não tenha condições de entrar em campo, o Timbu deve retornar com Betão e Wanderson na zaga, com Ryan fechando a lateral esquerda.

Na frente, a expectativa gira em torno da maior utilização do atacante Paulo Sérgio, recuperado de lesão muscular. O camisa 9 entrou em campo por alguns minutos na vitória diante do Sport e briga por posição com Derek.

Bola parada

Principal trunfo do Náutico na vitória diante do Sport, a bola parada alvirrubra foi um artifício usado pelo treinador após sugestão de um membro da comissão técnica.

“Conversei com o Preto, preparador de goleiros, e ele me disse que o Sport vinha tendo dificuldades com a bola no primeiro pau. Já joguei diversas vezes contra Jean e Vinícius e sei da força que eles têm, do entrosamento. Preto também mencionou o gol que o Sport tomou contra o Novorizontino”, iniciou.

“Fizemos uma análise do banco de dados da Série B e vimos que eles tinham sofrido gols assim contra Ceará e Avaí. Nós treinamos muito essa jogada. Coloquei para os jogadores essa vulnerabilidade do adversário e conseguimos criar uma estratégia de infiltração, resultando em dois dos nossos gols. Como eu sabia que não teria tempo (de treino), eu busquei na questão tática organizar melhor a equipe em termos de compactação”, completou.

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