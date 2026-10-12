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futebol Náutico terá sequência de jogos fora de casa para afastar perigo do rebaixamento Timbu enfrenta Goiás e Juventude nas próximas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro

O sinal está verde para o Náutico tentar alcançar a pontuação que matematicamente pode afastar de vez o perigo do rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro, mas o clube não conseguiu acelerar nas rodadas passadas, perdendo em casa para Novorizontino e Vila Nova. Agora, o Timbu vai para dois duelos longe do Recife para tentar se recuperar na Série B.

Adversários

Por falar em verde, o caminho do Náutico é justamente contra adversários que ostentam essa cor. No dia 19 de outubro, o Timbu vai até a Serrinha para enfrentar o Goiás. O Esmeraldino é o nono colocado, com 48 pontos, e vem de uma vitória por 2x0 diante do Operário, na rodada passada, no Germano Kruger.

“Já fui treinador do Goiás e sei a dificuldade de jogar na Serrinha, mas precisamos trabalhar para conquistar pontos fora de casa”, afirmou o técnico do Náutico, Bruno Pivetti. No único confronto que teve até o momento como visitante sob o comando do Timbu, ele deixou o gramado com um empate em 1x1 com o Fortaleza, no Castelão.

Depois do Goiás, o Náutico enfrenta o Juventude, no dia 26 de outubro, no Alfredo Jaconi. Os gaúchos empataram na rodada passada em 2x2 com o São Bernardo.

As lembranças do Náutico contra Goiás e Juventude no primeiro turno não foram das melhores. Contra os goianos, a equipe perdeu por 1x0. Perante os gaúchos, empate em 0x0. Ambos nos Aflitos e sob o comando dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos.

Matemática

O Náutico está na 13ª colocação, com 42 pontos. Estima-se que o clube que alcançar os 45 pontos estará livre do rebaixamento. Ou seja, o Timbu precisaria somar mais três em 15 em disputa. O atual 17º colocado e primeiro integrante da zona de rebaixamento da Segundona é o Avaí, com 36.

Para o próximo confronto, a equipe terá as voltas do zagueiro Betão e do atacante Júnior Todinho, que cumpriram suspensão automática perante o Vila Nova. Por outro lado, o meia Jean Carlos recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

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