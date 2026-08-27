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FUTEBOL Náutico terá três reforços para jogo contra o Athletic Vinicius, Júnior Todinho e Gustavo Henrique voltam a ficar à disposição do clube para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro

O Náutico terá o retorno de três jogadores para o confronto diante do Athletic, nesta sexta-feira (28), no Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Gustavo Henrique e os atacantes Vinícius e Júnior Todinho se recuperaram de suas respectivas lesões e devem ser relacionados para o duelo. A informação foi confirmada pelo técnico Guilherme dos Anjos.

Mesmo com o retorno, o trio não deve começar jogando. Na zaga, Gustavo Henrique deve ficar como opção, com a defesa formada por Igor Fernandes e Léo Índio. No ataque, Vinícius e Todinho serão alternativas no setor que terá Borasí, Derek e Kauã Maranhão.

O lateral-direito Matheus Ribeiro, o volante Luiz Felipe e o atacante Paulo Sérgio seguem fora. Os dois primeiros seguem na fisioterapia, enquanto o centroavante ainda está na transição física.

O Náutico é o 15º colocado da Série B, com 31 pontos. O Athletic é o 10º, com 34. Confronto que pode ajudar o Timbu a se distanciar da zona de rebaixamento.

“Estamos a quatro pontos da zona, mas em um equilíbrio muito positivo de atuação nos últimos seis jogos. Nosso pensamento é de que temos um objetivo institucional de fazer os 45 pontos, dando garantias ao clube para o desenvolvimento de outros aspectos, inclusive financeiros”, avaliou o treinador.

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