Náutico: Thalissinho celebra retorno aos gramados e promete entrega total contra o Confiança

Após 12 partidas fora de ação, o atacante Thalissinho voltou a vestir a camisa do Náutico no empate em sem gols com o Brusque, no último domingo (4), pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (6), o atacante de 19 anos não escondeu a alegria de voltar a campo e agradeceu ao técnico Hélio dos Anjos pela oportunidade recebida.

“Me senti honrado. Graças a Deus, o professor me deu essa oportunidade. Fazia uns jogos que eu não entrava, então me senti honrado. Fui para cima, mostrei o meu melhor e creio que tenho que melhorar ainda mais”, afirmou o atacante.

Thalissinho também demonstrou confiança em continuar vestindo a camisa do Timbu nesta temporada, destacando também o nível de exigência do técnico alvirrubro.

“O Hélio é um cara que está sempre puxando a orelha quando a gente erra e está sempre atento. Sou muito grato por ter voltado a atuar pelo Náutico. Consegui dar o meu melhor e creio que ainda tenho muito para oferecer à torcida e ao Náutico”, acrescentou.

Com uma semana cheia de treinamentos, o jogador ressaltou o estilo intenso de jogo exigido por Hélio e prometeu mais entrega dentro de campo no próximo compromisso alvirrubro, contra o Confiança.

“Uma semana cheia (de trabalho) já mostra quem é quem. O professor gosta de muita intensidade e estamos buscando isso. Nesse próximo jogo, vamos demonstrar mais intensidade. É isso que ele (Hélio) quer, e estamos dispostos. O que o professor pedir, vamos fazer”, pontuou.

O atacante também fez questão de destacar o papel fundamental da torcida e projetou uma reação da equipe na competição.

“Com a torcida, nós somos mais fortes. Estamos numa crescente maior. Creio que, nesse próximo jogo, vamos ter uma vitória, porque estamos trabalhando para isso”, finalizou.

Próximo desafio

O Náutico encara o Confiança neste sábado (10), às 17h, nos Aflitos, em jogo válido pela quinta rodada da Série C. O Timbu ocupa a 18ª colocação, com dois pontos, e ainda busca a primeira vitória na competição.

