Timbu Náutico toma virada do Itabaiana, fora de casa, e larga mal na Série C Neste domingo (13), o Alvirrubro foi superado pelo placar de 2x1, em Sergipe

O Náutico não iniciou a Série C como desejava. Neste domingo (13), no Mendonção, o Timbu sofreu uma virada para o Itabaiana, pelo placar de 2x1. Dessa forma, mais uma vez o Alvirrubro não conseguiu largar bem na Terceira Divisão.



Tomando conta das primeiras ações, o Itabaiana foi o time que teve as primeiras boas chances no jogo. Aos 15 minutos, o ponta Coppetti puxou ataque pelo lado direito, carregou para o meio e experimentou. A bola passou rente à trave do goleiro Muriel.

A primeira boa chegada do Náutico aconteceu somente aos 34 minutos, Patrick Allan encontrou Luiz Paulo pelo lado esquerdo, o ala foi até a linha de fundo e cruzou na medida para o atacante Hélio Borges, que testou em direção ao chão e superou o goleiro Jefferson.

O gol deixou o Timbu mais solto em campo. Na reta final, o time recifense chegou duas vezes. Na primeira, Vinícius teve um chute bloqueado pela defesa. Em seguida, Auremir arriscou de longe e levou perigo ao gol adversário. Assim, o Alvirrubro foi ao intervalo em vantagem.

Contudo, o Náutico não conseguiu permanecer por muito tempo na frente do placar na etapa final. O Itabaiana voltou do intervalo mais ofensivo e rapidamente foi premiado pela postura. Aos sete, Coppetti encontrou o atacante Wendel entrando na área, o camisa 17 pegou de bate-pronto e mandou para o fundo das redes, deixando tudo igual.

A partir de então, o duelo passou a ser equilibrado, mas sem grandes oportunidades para ambos os lados. Até que, aos 27 minutos, Leilson subiu sozinho ao ataque pelo lado direito e cruzou, a bola foi perfeita para o centroavante João Cabral, que só deslocou de cabeça e virou o placar no Mendonção.

O Timbu sentiu a virada e quase tomou o terceiro. Aos 33, Leilson subiu novamente pela direita, o cruzamento foi para Robinho cabecear, mas a bola passou perto do pé da trave de Muriel.

O Náutico só veio a chegar novamente aos 42. Igor Fernandes recebeu no bico esquerdo da grande área e preparou o chute, mas a bola subiu demais, por cima do travessão do goleiro Jefferson.

Em seguida, já nos acréscimos, o Timbu perdeu a maior chance que teve para empatar. Patrick Allan mandou cruzamento venenoso no segundo pau, Bruno Mezenga e Igor Fernandes chegaram fechando, mas nenhum dos dois conseguiu tocar na bola e ela foi para linha de fundo.

Ficha Técnica

Itabaiana 2

Jefferson; Alexis Fernández (Romeu), Gabriel Santiago, Luis Fernando e Kauã (Betão); Bruno Sena (Fabrício Oya), Coppetti, Leilson, Wendel e Valdeci (Robinho); Jackson (João Cabral) . Técnico: Roberto Cavalo

Náutico 1

Muriel; Marcos Ytalo, Felipe Santana (Marco Antônio), Carlinhos, Rayan e Luiz Paulo; Wenderson (Caio Vitor), Auremir e Patrick Allan; Vinícius e Hélio Borges (Bruno Mezenga). Técnico: Marquinhos Santos



Local: Etelvino Mendonça (Itabaiana/SE)

Árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO).

Assistentes: Thiago Gomes da Silva e Thiago Henrique S. Braga (ambos de GO)

Gols: Hélio Borges aos 34 do 1T (N) Wendel aos 7 do 2T e João Cabral aos 27 do 2T (I)

Cartões amarelos: Alexis Fernández, Coppetti e Wendel (I) Wenderson (N)



