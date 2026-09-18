Sex, 18 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta18/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Série B

Náutico: treinador indica retorno de Paulo Sérgio e substituto de Samuel

Hélio dos Anjos, expulso na última rodada, também estará fora para jogo contra o Cuiabá

Reportar Erro
Paulo Sérgio, atacante do NáuticoPaulo Sérgio, atacante do Náutico - Foto: Rafael Vieira/CNC

Para o confronto da próxima segunda-feira (21), fora de casa, contra o Cuiabá, a delegação contará com uma série de mudanças, inclusive, na área técnica. Fora desde maio, o centroavante Paulo Sérgio pode estar à disposição no banco, enquanto Samuel, suspenso, abre vaga entre os volantes e três atletas estão na briga pela vaga. Outra ausência é do professor Hélio dos Anjos, expulso na última rodada. 

Leia também

• Suspenso, Samuel desfalca o Náutico diante do Cuiabá

• Náutico: árbitro registra na súmula xingamentos de Hélio dos Anjos e invasão de gramado

• Técnico do Náutico reconhece erros contra Operário-PR, mas critica arbitragem: "bisonha"

Fora há quase um turno, o centroavante Paulo Sérgio já vem trabalhando para retornar ao campo de jogo. Durante esse período de quase quatro meses, último jogo em 30 de maio no clássico contra o Sport, o atacante teve uma série de lesões musculares que adiaram a retomada. 

Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (18), o treinador Guilherme dos Anjos admitiu a possibilidade de retorno já para esse jogo, mas ressaltou que o camisa 9 precisa conquistar o espaço dele. 

Guilherme dos Anjos não terá a companhia de Hélio na área técnica conta o Cuiabá Guilherme dos Anjos não terá a companhia de Hélio na área técnica conta o Cuiabá - Foto: Rafael Vieira/CNC

“Todos dentro do elenco, assim como o Paulo [Sérgio], não é diferente, eles têm a oportunidade, dentro do dia a dia de treinamento, de demonstrar a capacidade de se envolver”, iniciou o treinador. 

Mas listou jogadores que estão com mais ritmo de jogo e afirmou que a disputa será no contexto dos treinos e jogos. 

“Ele vai ter que competir dentro do grupo. Hoje eu vejo o [Kauan] Maranhão, o Luiz [Cláudio], por ritmo de jogo, mas também por minutagem e produção, eles estão à frente. O Paulo é um jogador decisivo, mas é uma questão do trabalho ao longo da semana e, naturalmente, dos companheiros também abrirem brecha e oportunidade”, detalhou Guilherme.

Volantes
Um dos destaques do Náutico na Série B, o volante Samuel está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O técnico não deu pistas de quem será o substituto, mas listou os concorrentes pela vaga. 

“[a decisão] vai flutuar naturalmente entre Auremir, Pato e Caio, que vem treinando bem. Tem o Guilherme também que vem treinando muito bem, mas não acredito que seja o jogador para iniciar, mas vem chamando muita atenção dentro da semana”, revelou. 

Samuel, volante do NáuticoSamuel, volante do Náutico, está suspenso pelo terceiro amarelo - Foto: Rafael Vieira/CNC

Reportar Erro

Veja também

Newsletter