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Série B Náutico: treinador indica retorno de Paulo Sérgio e substituto de Samuel Hélio dos Anjos, expulso na última rodada, também estará fora para jogo contra o Cuiabá

Para o confronto da próxima segunda-feira (21), fora de casa, contra o Cuiabá, a delegação contará com uma série de mudanças, inclusive, na área técnica. Fora desde maio, o centroavante Paulo Sérgio pode estar à disposição no banco, enquanto Samuel, suspenso, abre vaga entre os volantes e três atletas estão na briga pela vaga. Outra ausência é do professor Hélio dos Anjos, expulso na última rodada.

Fora há quase um turno, o centroavante Paulo Sérgio já vem trabalhando para retornar ao campo de jogo. Durante esse período de quase quatro meses, último jogo em 30 de maio no clássico contra o Sport, o atacante teve uma série de lesões musculares que adiaram a retomada.

Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (18), o treinador Guilherme dos Anjos admitiu a possibilidade de retorno já para esse jogo, mas ressaltou que o camisa 9 precisa conquistar o espaço dele.

Guilherme dos Anjos não terá a companhia de Hélio na área técnica conta o Cuiabá - Foto: Rafael Vieira/CNC

“Todos dentro do elenco, assim como o Paulo [Sérgio], não é diferente, eles têm a oportunidade, dentro do dia a dia de treinamento, de demonstrar a capacidade de se envolver”, iniciou o treinador.

Mas listou jogadores que estão com mais ritmo de jogo e afirmou que a disputa será no contexto dos treinos e jogos.

“Ele vai ter que competir dentro do grupo. Hoje eu vejo o [Kauan] Maranhão, o Luiz [Cláudio], por ritmo de jogo, mas também por minutagem e produção, eles estão à frente. O Paulo é um jogador decisivo, mas é uma questão do trabalho ao longo da semana e, naturalmente, dos companheiros também abrirem brecha e oportunidade”, detalhou Guilherme.

Volantes

Um dos destaques do Náutico na Série B, o volante Samuel está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O técnico não deu pistas de quem será o substituto, mas listou os concorrentes pela vaga.

“[a decisão] vai flutuar naturalmente entre Auremir, Pato e Caio, que vem treinando bem. Tem o Guilherme também que vem treinando muito bem, mas não acredito que seja o jogador para iniciar, mas vem chamando muita atenção dentro da semana”, revelou.

Samuel, volante do Náutico, está suspenso pelo terceiro amarelo - Foto: Rafael Vieira/CNC

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