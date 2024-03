A- A+

Náutico Náutico vai receber R$ 1,2 milhão de cota na Série C; valor pode aumentar Ao todo, na primeira fase, CBF irá distribuir R$ 24 milhões aos clubes

Em reunião com os clubes, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou, nesta quinta-feira (14), a cota de participação da Série C do Brasileiro. Na primeira fase, serão distribuídos R$ 24 milhões ao todo para os 20 clubes. Assim, representando Pernambuco, o Náutico terá direito a R$ 1,2 milhão.

Além deste valor, os oito times que avançarem ao quadrangular terão direito a mais R$ 312 mil, totalizando R$ 1,5 milhão em cota.

A Terceira Divisão desta temporada tem início marcado para o dia 20 de abril. Na estreia, com data a definir, o Náutico terá pela frente o algoz da última rodada do ano passado: o São Bernardo, nos Aflitos.

Esta será a quinta vez que o Timbu disputará a Série C do Brasileiro - a segunda consecutiva. O time da Rosa e Silva esteve presente nas edições de 1999, 2018, 2019 (campeão) e 2023.

