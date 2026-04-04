Náutico vence a Ponte Preta com gol de Vinícius e conquista os primeiros três pontos em casa
Timbu voltou a vencer no Estádio Esportes da Sorte Aflitos e entrou no G-4 da Série B
Fazendo as pazes com a torcida, o Náutico venceu a Ponte Preta por 1 a 0 pela terceira rodada da Série B, no Estádio Esportes da Sorte Aflitos neste sábado (4).
Com gol de Vinícius aos 31 minutos do segundo tempo, o Timbu lutou, mas teve dificuldades para chegar na última finalização.
Após a bola explodir no braço de Bruno Lopes, o capitão fez cobrança de pênalti segura e marcou o gol da vitória alvirrubra.
A Ponte ainda chegou a ficar com dois jogadores a menos, o que pouco influenciou no decorrer da partida.
Bom para o Náutico, que pontuou pela primeira vez dentro de casa e chegou aos seis pontos. Com o resultado, os alvirrubros entraram no G-4 e figuram na quarta colocação.
Agora, a equipe entra em campo no próximo sábado (11) contra o Ceará, às 20h30, no Castelão. Já a Ponte Preta, que tem somente um ponto e está na 16ª posição, enfrenta o Vila Nova também no sábado, às 18h.
O jogo
O Náutico iniciou a partida buscando uma postura mais ofensiva, mas teve dificuldade de acertar os passes.
Com chuva no Esportes da Sorte Aflitos, o duelo começou com muito volume de jogo para os pernambucanos.
Após se recuperar de uma entorse no tornozelo, Paulo Sérgio voltou a ser titular e já chegou buscando abrir o placar.
O camisa 9 recebeu um cruzamento de Vinícius pela esquerda, mas se antecipou na marcação e só assustou o gol da Ponte Preta.
Aos 12 minutos, Igor Fernandes teve uma ótima chance de abrir o placar de cabeça. Paulo Sérgio cruzou a bola para o zagueiro, que passou raspando na trave.
Yuri Silva fez boa troca de passes com Dodô, que finalizou e mandou a bola por cima do gol.
O Timbu continuou pressionando o ataque da Macaca e sendo superior, mas sem obter sucesso na última bola.
Aos 17, Paulo Sérgio recebeu na área e tentou finalizar, mas foi cortado por Márcio Silva.
Sete minutos depois, aos 24, Dodô cobrou uma bela falta, mas parou novamente nas mãos de Diogo Silva.
A Ponte Preta começou a levar um pouco mais de perigo, com cobrança de falta de Elvis.
Dodô teve mais uma chance aos 32 minutos, fez jogada pela direita e bateu cruzado para Paulo Sérgio, que foi cortado pela defesa adversária.
Outra boa oportunidade foi desperdiçada por Vinícius, que furou a bola após uma falta perigosa cobrada por Dodô.
A melhor chance da Ponte Preta de chegar ao gol aconteceu depois de uma falha de Matheus Silva. Pottker quase marcou para a Macaca, mas para a sorte dos alvirrubros, Muriel saiu para defender a bola.
Nos acréscimos, o goleiro do Náutico ainda chegou a salvar um chute de David Braz.
Apesar de ter dominado todo o primeiro tempo, o Náutico terminou a etapa inicial com o jogo empatado em 0 a 0.
Segundo tempo
A segunda etapa teve um início com um ritmo mais lento para as duas equipes.
Grande nome do jogo, Vinícius chutou rasteiro de fora da área para as mãos de Diogo Silva.
Mesmo com mais posse de bola e finalizações por parte do Náutico, foi a Ponte quem teve a melhor chance de finalmente soltar o grito de gol com Luis Phelipe.
Aos 11 minutos, o jogador ganhou disputa com a marcação, mas Igor Fernandes salvou em cima da linha. No rebote, Diogo Porfírio ainda chutou para a defesa de Muriel.
Matheus Ribeiro pegou a bola e obrigou Diogo Silva a fazer uma grande defesa.
Aos 21, o Náutico ficou com um a mais em campo. Victor Andrade sofreu a falta e Saraiva foi expulso, deixando a Macaca em desvantagem na partida.
Um pênalti em cima de Dodô chegou a ser marcado por Paulo César Zanovelli, mas o VAR chamou para revisão do lance e o árbitro anulou a decisão.
Sem muito tempo para reclamar, os alvirrubros sofreram pênalti depois de bola explodir no braço de Bruno Lopes dentro da área.
Desta vez validado, Vinícius bateu a penalidade com categoria e mandou para o fundo das redes, abrindo o placar no Esportes da Sorte Aflitos.
Por pouco o Timbu não chegou ao segundo gol com Yuri Silva, que não concretizou a jogada.
Com uma atuação fraca e que pouco assustou o Náutico, a Ponte Preta perdeu outro jogador por cartão vermelho.
Jonathan Cafu, que entrou no segundo tempo, cometeu falta dura em Victor Andrade e deixou a Macaca com apenas 9 em campo.
Com um placar magro para o futebol apresentado pelo Náutico, o jogo terminou 1 a 0 com o Náutico conquistando os primeiros três pontos no Esportes da Sorte Aflitos e entrando no G-4 da Série B.
Náutico 1
Muriel; Matheus Ribeiro (Arnaldo), Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva; Leonai Souza (Ramon), Wenderson e Dodô; Juninho (Victor Andrade), Vinícius e Paulo Sérgio (Derek). Técnico: Hélio dos Anjos.
Ponte Preta 0
Diogo Silva; Thalys, David Braz, Márcio Silva e Diego Porfírio (Danilo Barcelos); Saravia, Murilo e Elvis (André Lima); Bryan Borges (Jonathan Cafu), William Pottker (Rodriguinho) e Luis Phelipe (Bruno Lopes). Técnico: Rodrigo Santana.
Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos (Recife/PE)
Árbitro: Paulo César Zanovelli (MG)
Assistentes: Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira (ambos de MG)
VAR: Wagner Reway (SC)
Público total: 5.724.
Renda: R$ 170.834,00
Gols: Vinícius (31’ do 2T)
Cartões amarelos: Leonai Souza, Wenderson, Hélio dos Anjos, Dodô (NAU), Luis Phelipe (PON)
Cartões vermelhos: Saravia, Jonathan Cafu (PON)