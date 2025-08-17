Dom, 17 de Agosto

Série C

Náutico vence Anápolis e garante classificação antecipada à fase final da Série C

Com boa presença da torcida nos Aflitos, o Timbu chegou à quinta vitória consecutiva na terceira divisão

Náutico x Anápolis Náutico x Anápolis  - Foto: Gabriel França/CNC

Embalado pela torcida, o Náutico chegou à quinta vitória seguida na Série C ao vencer o Anápolis por 1 a 0, neste domingo (17), nos Aflitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Clube Náutico Capibaribe (@nauticope)

Com o resultado, o Timbu retomou a 2ª posição na classificação com 32 pontos e garantiu a classificação à fase final da terceira divisão restando duas rodadas para o final da primeira fase.

Já o Anápolis parou nos 19 pontos e segue na 16ª colocação na briga contra o rebaixamento. 

Na próxima rodada, o Náutico encara o São Bernardo, fora de casa, no sábado (23). Já o Anápolis visita o Londrina no domingo (24). 

O jogo 
A atmosfera dos Aflitos lotado com a boa fase da equipe na competição embalaram o Náutico desde o início da partida. Do começo ao fim da primeira etapa, o Timbu não parou de tentar abrir o placar. 

A pressão alvirrubra foi ensaiada já no primeiro minuto. Patrick Allan girou diante do marcador no meio de campo e deu um ótimo passe para Hélio Borges.

O atacante bateu com força e a bola foi na trave, porém o assistente assinalou o impedimento na jogada. E a jogada se repetiu e dessa vez para valer. 

Aos cinco minutos, Patrick Allan conduziu a bola pela grande área e ajeitou para Hélio Borges, que foi a principal peça ofensiva alvirrubra na primeira etapa. O atacante bateu firme, tirando do goleiro, e a bola, novamente, foi na trave. 

A partida começou animada e o Anápolis teve sua melhor chance já aos sete minutos. Paulinho recebeu pelo lado esquerdo de ataque, infiltrou pela quina da grande área e bateu cruzado. A bola passou perto da meta defendida por Muriel. 

A partir deste momento, o controle do Náutico na partida foi absoluto. Aos 18 minutos, a bola voltou a acertar a trave da meta da equipe visitante. Arnaldo puxou para o pé esquerdo e cruzou na grande área. Mezenga desviou de cabeça e a bola foi na trave. 

Além da trave, o Timbu parou no goleiro dos goianos. Aos 31 minutos, Igor Fernandes avançou pelo lado esquerdo e acertou o cruzamento.

Com grande presença de área na partida, Hélio Borges finalizou no canto para grande intervenção de Paulo Henrique.

Ao contrário do primeiro tempo, o Náutico não conseguiu exercer uma pressão efetiva nos minutos iniciais da etapa complementar. O Anápolis conseguiu, com troca de passes e anti jogo, travar o ritmo da partida alvirrubra no segundo tempo.

A primeira chegada com perigo do Náutico na segunda etapa saiu aos 15 minutos em jogada construída por Hélio Borges, que voltou a ser perigoso e efetivo no setor ofensivo.

O ponta arrancou pela direita e cruzou na medida. O volante Wenderson chegou como elemento surpresa e, de cabeça, obrigou Paulo Henrique a fazer mais uma grande defesa na partida. 

E de tanto tentar, saiu o gol. Patrick Allan iniciou a jogada com um belo lançamento da intermediária para Vinícius, que dominou e levou para a linha de fundo. O ponta fez o cruzamento e Igor Bolt, que entrou na segunda etapa, completou de peito para abrir o placar nos Aflitos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Clube Náutico Capibaribe (@nauticope)

Aos 46 minutos, Igor Bolt teve a chance de ampliar. A zaga da equipe visitante falhou na saída de bola e o atacante ficou cara a cara com o goleiro. Bolt chutou forte, mas no meio do gol e possibilitou a defesa de Paulo Henrique. 

Ficha técnica:

Náutico 1
Muriel; Arnaldo, João Maistro, Rayan (Raimar) e Igor Fernandes; Igor Pereira, Wenderson (Samuel) e Patrick Allan (Felipe Redaelli); Hélio Borges (Kelvin), Vinícius e Bruno Mezenga (Igor Bolt). Técnico: Hélio dos Anjos

Anápolis 0
Paulo Henrique; Fábio, Lucão, Rafael Costa, Verrone; André, Paulinho (Tatá), Samuel Michels (Rafael Mineiro), Kaique. Jefinho e João Felipe (Luan Sales) . Técnico: Luiz Gabardo Junior

Local: Aflitos (Recife/PE)
Árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR). 
Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (AM)
Gols: Igor Bolt (31’ do 2º tempo); 
Cartões Amarelos: Arnaldo (NAU); Kaique (ANA)
Público: 13.690 torcedores
Renda: R$ 353.408,00
 

