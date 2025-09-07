Náutico vence Brusque com um a menos e começa bem quadrangular final da Série C
Fora de casa, neste domingo (07), Timbu venceu pelo placar de 1x0
Leia também
• Náutico x Brusque: confira escalações e onde assistir
• Muriel volta, Paulo Sérgio segue fora: veja possível time do Náutico para pegar o Brusque
• Lateral do Náutico destaca solidez defensiva como trunfo por acesso: "Nosso pilar"
O Náutico começou o quadrangular final da Série C com vitória e mais uma boa atuação defensiva. Neste domingo (07), no estádio Augusto Bauer, mesmo com um jogador a menos, o Timbu segurou o resultado de 1x0 diante do Brusque e largou com os primeiros três pontos.
A primeira boa oportunidade do jogo foi aos 12 minutos para o time da casa. Após cobrança de escanteio, no bate e rebate, a bola sobrou para Ailton que bateu de voleio, mas Muriel estava bem posicionado para defender.
A resposta do Náutico veio aos 21 minutos e foi fatal. Vinícius encontrou Arnaldo passando pelo corredor direito, o lateral observou bem e encontrou Patrick Allan invadindo a área sozinho, o camisa 20 teve tranquilidade para só tirar do goleiro Nogueira e colocar o Timbu na frente.
Após o gol, o time pernambucano foi melhor e controlou melhor a partida. Porém, aos 42, quase viu a vantagem escapar. Após cruzamento na área, Pira rolou para trás para ver quem chegava, mas nenhum companheiro se apresentou e o Brusque perder grande oportunidade dentro da área.
Após a volta do intervalo, o Brusque entendeu a urgência de ir atrás do resultado. Logo aos sete, Pivô aproveitou rebote e soltou uma bomba com a perna direita por cima do gol defendido por Muriel.
Logo no minuto seguinte, o Timbu ficou com um a menos. João Maistro era o último homem da defesa e fez falta em DG, matando o contra-ataque. O árbitro deu vermelho direto. O VAR chegou a acionar para revisão, mas Paulo Henrique Schleich manteve a decisão.
Com a superioridade numérica, aos poucos o time da casa foi encontrando espaços. Aos 19 minutos, DG finalizou por cima do gol.
Contudo, após as substituições e de estar presente na área, o Brusque não conseguia construir grandes oportunidades e finalizar com muito perigo.
Correndo para o abafa final, já aos 44, a bola foi levantada na área alvirrubra em cobrança de escanteio, na sobra, Roberto finalizou para fora. Mesmo com os sete minutos de acréscimo, o Náutico soube se defender bem e manteve o resultado favorável fora de casa.
Ficha técnica
Brusque 0
Nogueira; Alemão, DG (Adrianinho) e Jhan Pool; Guilherme Pira, Mangabeira (Thomaz Costa), Alex Paulino (Douglas), Ailton (Roberto) e Biel; Pivô (Danielzinho) e Olávio. Técnico: Bernardo Franco.
Náutico 1
Muriel; Arnaldo, João Maistro, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira (Samuel), Marco Antônio e Patrick Allan (Igor Bolt); Hélio Borges (Rayan), Vinícius (Kayon) e Samuel Otusanya (Bruno Mezenga). Técnico: Hélio dos Anjos.
Local: Augusto Bauer (Brusque/SC)
Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).
Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz e Leandro dos Santos Ruberdo (ambos do MS)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Gols: Patrick Allan aos 21 do 1T
Cartões amarelos: Hélio Borges, Igor Pereira (N)
Cartão vermelho: João Maistro (N)