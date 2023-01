A- A+

Futebol Náutico vence Caruaru City por 2x0 pelo Campeonato Pernambucano Próximo jogo do Timbu é contra o Santa Cruz, domingo, no Arruda, pela terceira rodada

Primeiro jogo nos Aflitos em 2023, primeira vitória. Com gols de Souza e Matheus Carvalho, o Náutico derrotou o Caruaru City nesta quarta (11), por 2x0, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. O próximo compromisso da equipe, atual segunda colocada, com três pontos, é domingo (15), diante do Santa Cruz, no Arruda, também pelo Estadual.



O lado direito foi o caminho escolhido pelo Náutico para furar a retranca do Caruaru City. Com um Victor Ferraz bem aberto, o Timbu foi construindo suas jogadas ofensivas. Aos 10, em boa infiltração, Júlio fez o goleiro Diego Almeida praticar boa defesa.



Pelo mesmo lado, foi a vez de Matheus Carvalho receber ótimo lançamento. Livre de marcação, o meia demorou a finalizar e foi travado pela marcação caruaruense. O mesmo camisa 10, minutos, teve outra grande oportunidade, agora em jogada iniciada pela esquerda. De frente ao gol, ele mandou por cima. Jogando apenas do erro do Náutico, o Caruaru City até engatou alguns contra-ataques, mas sem criar qualquer chance real de perigo.





Com muito mais posse de bola que o Caruaru City, o Náutico pouco aproveitou essa vantagem para sufocar os visitantes na segunda etapa. Faltava, principalmente, mais qualidade no passe final para encontrar Júlio e Fernando na frente.

Souza, volante do Náutico





Souza, que até então errava tudo que tentava, foi justamente o nome que fez a torcida do Náutico vibrar nos Aflitos. Após cruzamento de Kayon, o volante cabeceou para o fundo das redes, fazendo 1x0.



Para não sofrer nos minutos finais, o Náutico ampliou. Após bate-rebate na área, a bola sobrou para Matheus Carvalho encher o pé e confirmar a vitória alvirrubra nos Aflitos.

Ficha técnica

Náutico 2

Vagner; Victor Ferraz (Odivan), Anilson, Denilson e Diego Matos; Mateus Cocão (Nathan), Jean Mangabeira, Souza (Luis Felipe) e Matheus Carvalho; Fernando Neto (Kayon) e Júlio. Técnico: Dado Cavalcanti.

Caruaru City 0

Diego Almeida; Mhaylon, Correia, Willian Gaúcho e Mário Victor; Ribeiro (Cabeludo), Henrique e Marcão (Alex Cícero); Pedrinho (Eddy), Hudson (Filipe Eduardo) e Patrick (Luiz Bahia). Técnico: Adelmo Soares

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima. Assistentes: Clovis Amaral da Silva e Marcos Felipe Angelo da Silva

Gols: Souza (aos 28 do 2ºT) e Matheus Carvalho (aos 41 do 2ºT)

Cartões amarelos: Mhaylon (C)

