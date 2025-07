A- A+

Futebol Náutico vence Caxias e volta ao G8 da Série C Com gols de Paulo Sérgio e Vinícius, Timbu ganhou por 2x0 e termina rodada na sexta posição, com 20 pontos

“G8, estou de volta”. Esse foi o recado do Náutico após vencer o Caxias por 2x0, nos Aflitos, nesta segunda-feira (21), pela Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Timbu pulou para a sexta posição, com 20 pontos. Os gaúchos seguem no topo, com 27. O próximo compromisso dos pernambucanos será sábado (26), contra o Guarani, no Brinco de Ouro.





O jogo

O técnico Hélio dos Anjos montou um Náutico com novidades no setor ofensivo. Hélio Borges, Lucas Cardoso e Paulo Sérgio iniciaram o jogo entre os titulares nas vagas de Kelvin, Marquinhos e Bruno Mezenga. Mas quem chamou atenção nos primeiros minutos foi o cachorro que invadiu o gramado dos Aflitos e só saiu depois que Marcos Ytalo o tirou de campo.

Mesmo jogando com marcação alta, o Náutico tinha dificuldade de roubar a bola no campo ofensivo. Nas raras oportunidades que conseguiu, o time pecou no passe final para encontrar Paulo Sérgio na área.

Aos 33, o Náutico chegou com perigo em boa jogada de Hélio Borges. O atacante desceu pela esquerda, puxou para dentro e bateu colocado, buscando o ângulo do gol de Thiago Coelho, mas a bola foi para fora.

O Caxias teve, no final do primeiro tempo, uma boa oportunidade de abrir o placar diante do Náutico, com uma falta na entrada da área. Para alívio dos alvirrubros, Tomas Bastos foi para a cobrança e isolou a bola para muito longe.



Gols

Em menos de cinco minutos do segundo tempo, o Náutico criou duas boas chances. Primeiro, com uma bicicleta de Paulo Sérgio por cima do gol. Depois, Lucas Cardoso, livre de marcação, finalizou mal e desperdiçou mais uma jogada que poderia resultar em bola na rede.

Perdeu a primeira, mas cravou na segunda. Aos 13, quando Hélio Borges cobrou escanteio, Paulo Sérgio se livrou da marcação e acertou uma cabeçada certeira, no canto esquerdo do goleiro, para fazer a festa dos alvirrubros.

Empolgado com a vantagem, o Náutico seguiu pressionando o Caxias pelo segundo gol. Marco Antônio, de cabeça, quase deixou o dele. Mateus Silva chegou a balançar as redes de carrinho, mas o bandeira assinalou impedimento. Vinícius também tentou, mas o goleiro do time gaúcho espalmou.

Para deixar a torcida mais tranquila, o Náutico tratou de ampliar. Vinícius também provou que não erra duas vezes. O atacante finalizou, a bola desviou na marcação e morreu no fundo das redes, fazendo 2x0 e decretando o triunfo dos mandantes.

Ficha técnica

Náutico 2

Muriel; Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira (Samuel), Marco Antônio (Auremir) e Vinícius ; Hélio Borges (Kelvin), Paulo Sérgio (Bruno Mezenga) e Lucas Cardoso (Patrick Allan).Técnico: Hélio dos Anjos

Caxias 0

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Mantuan (Yan Rolim) e Tomas Bastos; Calyson (Jonathan Ribeiro), Iago e Eduardo Melo (Welder). Técnico: Júnior Rocha

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Angleison Marcos Vieira Monteiro (RO). Assistentes: Adenilson de Souza Barros e Joverton Wesley De Souza Lima

Gols: Paulo Sérgio (aos 13 do 2ºT), Vinícius (aos 38 do 2ºT)

Cartões amarelos: Vinícius, Wellerson, Igor Fernandes, Carlinhos, Igor Pereira (Náutico); Vini Guedes, Iago (Caxias)

Público total: 8.539 torcedores

Renda: R$ 141.231,00

