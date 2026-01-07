A- A+

Futebol Náutico vence Juventude Samas e segue vivo na Copinha 2026 Timbu está na terceira posição do Grupo 24, com três pontos, e pega na rodada final da primeira fase o IAC

O Náutico segue sonhando com a classificação ao mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Nesta quarta-feira (7), o Timbu bateu o Juventude Samas por 3x1, em Itaquaquecetuba, pelo Grupo 24. Os pernambucanos estão na terceira posição, com três pontos. Os dois times que estão no topo da chave são IAC e Novorizontino, ambos com quatro pontos.



Na rodada final, o Náutico enfrenta o IAC, sábado (10), às 15h15. O outro jogo do grupo será entre Novorizontino e Juventude Samas.





O jogo



Doze minutos. Esse foi o tempo que o Náutico precisou para abrir o placar em Itaquaquecetuba. Halanzinho aproveitou rebote do goleiro Pantera em chute de fora de área e empurrou a bola para as redes.



Depois do gol, o Náutico não diminuiu o ritmo e seguiu melhor na partida. O mesmo Halanzinho, minutos depois, quase ampliou o placar. O Juventude Samas insistia nas ligações diretas pelo alto, mas sem sucesso.

O intervalo caminhava para a vantagem momentânea do Náutico, mas Dênis recuou mal uma bola e deixou nos pés de Vladson, que bateu na saída do goleiro para empatar o confronto.

Doze minutos. Agora, do segundo tempo. A história se repetiu para a alegria de Halazinho. De pênalti, o camisa 8 bateu firme para recolocar o Náutico na vantagem.



Depois do erro de Dênis, foi a vez do goleiro Pantera protagonizar uma falha bizarra. Melhor para Wendell, que aproveitou para mandar por cobertura e marcar um golaço na Copinha, decretando o 3x1 para o Náutico.



Complemento



Nesta quinta (8), é a vez de o Sport entrar em campo na Copinha. O Leão pega o Mirassol, em Bálsamo, às 20h30, pelo Grupo 4. O Santa Cruz enfrenta o Bandeirante, na sexta-feira (9), no Brodowski, às 15h15, pelo Grupo 11. No mesmo dia e horário, o Retrô encara o Juventus, na Rua Javari, pelo Grupo 31.

