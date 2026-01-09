A- A+

Futebol Pernambucano Náutico vence Maguary na estreia do Pernambucano com show de Paulo Sérgio Centroavante marcou os dois gols do Timbu, nesta sexta-feira (09), nos Aflitos

O Náutico começou 2026 com o mesmo trunfo dos anos anteriores: os gols do centroavante Paulo Sérgio. Nesta sexta-feira (09), o artilheiro definiu o placar de 2x0 para o Timbu diante do Maguary, nos Aflitos, pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano.



O time visitante se mostrou abusado e deu o primeiro susto antes da primeira volta completa do relógio. Ainda com 20 segundos, Mayco Félix mandou na trave, na sobra Bruno Vinícius não conseguiu aproveitar.

A resposta do Timbu veio aos seis minutos. De pé em pé, a bola foi para Paulo Sérgio dentro da área, o centroavante mandou de direita, mas o goleiro Juliano espalmou para escanteio. Na cobrança do esquinado, Igor Fernandes subiu no terceiro andar e cabeceou com perigo para fora.

Apesar da maior posse de bola alvirrubra, o time da casa pouco conseguiu criar nos primeiros 45 minutos. Por outro lado, o Azulão não teve qualidade suficiente para aproveitar os espaços que o Náutico deixava.

Artilheiro

O duelo voltou do intervalo praticamente do mesmo jeito, com as duas equipes sem efetividade e a bola circulando pouco pelo meio-campo. Até que aos 13 minutos, Jonatas Toró cruzou na cabeça do artilheiro Paulo Sérgio, que só desviou para fazer o primeiro gol alvirrubro em 2026.

E o PS9 se empolgou em balançar as redes dos Aflitos. Aos 15 minutos, após jogada pela esquerda, a bola foi para Vinícius, o capitão finalizou mas a bola rebateu na defesa, que sobrou perfeita para o centroavante mandar de bate e pronto, ainda tocando no travessão para morrer nas redes.

O Maguary ainda chegou a marcar aos 20 minutos, mas o bandeirinha assinalou impedimento de Henrique Alves.

Controlando o ritmo do jogo, o Náutico pouco sofreu defensivamente até o apito final do árbitro Rodrigo Pereira e ainda chegou a criar algumas chances de ampliar. Com o placar de 2x0, o Alvirrubro fica com a vice-liderança momentânea do Pernambucano, atrás somente do Retrô, que estreou goleando o Vitória por 4x0, na Arena de Pernambuco.



Ficha técnica



Náutico 2

Muriel; Arnaldo (Reginaldo), Mateus Silva (Wanderson), Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel (Ramon Carvalho), Wenderson (Auremir) e Dodô; Vinícius, Jonas Toró (Felipe Saraiva) e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.

Maguary 0

Juliano; Eduardo Ribeiro (Deyvson), Maurício, Guedes e Gabriel Fontes; Memo, Ítalo (Jalysson) e Júlio César (Chico); Bruno Vinícius (Henrique Alves) , Mayco Félix (Richardson) e Marquinhos. Técnico: Sued Lima.

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Rodrigo Pereira.

Assistentes: Ricardo Nunes e Fernando Antônio.

Cartões amarelos: Eduardo Ribeiro (M) Muriel (N)

Gols: Paulo Sérgio aos 13 e 15 do 2T (N)

Público total - 9.851

Renda - R$ 315.357,00



Veja também