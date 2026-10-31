Náutico vence o Avaí nos Aflitos e garante a permanência na Série B
Com a vitória, o Timbu encerrou um jejum de quatro jogos sem balançar as redes
O Náutico espantou de vez o fantasma do rebaixamento na noite deste domingo (31). Nos Aflitos, o Timbu venceu o Avaí por 1 a 0, pela 36ª rodada da Série B, e garantiu a permanência na Segundona ao atingir os 46 pontos. Além disso, o triunfo encerrou um jejum de quatro jogos da equipe pernambucana sem balançar as redes.
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O único gol do jogo foi marcado aos 22 minutos do primeiro tempo. Dominando as ações, o Alvirrubro transformou a pressão em vantagem quando Borasi dominou a bola na área pela direita e soltou uma bomba, que ainda carimbou o travessão antes de entrar. O Avaí tentou responder antes do intervalo, mas esbarrou na boa postura defensiva dos mandantes.
No segundo tempo, o Leão se lançou ao ataque em busca do empate, mas parou em uma noite inspirada de Muriel. O goleiro Alvirrubro fez intervenções decisivas na reta final e assegurou a festa em casa.
A próxima partida do Náutico será contra o CRB, que luta para se manter no G6 da Segundona, no próximo sábado (7), às 21h30, nos Aflitos.
O jogo
Os primeiros minutos foram de pressão do Timbu. Jean Carlos cobra falta com efeito aos dois minutos, Wenderson desvia de cabeça e a bola passa à direita do goleiro Bruno Ferreira.
Na sequência, Betão cai no gramado e pede substituição. O zagueiro sai de campo revoltado com o auxílio do carrinho-maca e Léo Índio assume a posição.
Pelo lado direito, Jean Carlos faz bela jogada aos 18’, tabela bem, mas é travado por Jefferson Maciel na entrada da área de forma providencial. Na sequência, Wenderson puxa o contra-ataque para o Leão e Samuel corta com falta.
Fazendo valer a pressão, Borasi abriu o placar aos 22’. Em uma jogada pela direita, o camisa 24 escapa, domina dentro da área e solta uma bomba. A bola ainda bate no travessão antes de ir para o fundo das redes.
Com o Náutico um pouco mais fechado após conseguir o gol, o Avaí consegue chegar com perigo pela primeira vez. Zé Ricardo arrisca de fora da área e ela passa à esquerda de Muriel.
Aos 46', Vinícius limpa na quina da grande área finaliza. Guilherme Aquino faz o corte, mas a bola vai para trás e quase na direita do goleiro Bruno Ferreira.
Segundo tempo
Nos primeiros minutos da segunda etapa, Wenderson é derrubado, se levanta e sofre falta cometida por Léo Índio. Na bola parada, Léo Gamalho isola.
Paulo Sérgio chuta colocado e Bruno Ferreira faz a defesa sem rebote, aos 8’. O camisa 9 Alvirrubro vem sendo pouco efetivo na partida.
Após belo ataque pela direita, Paulo Sérgio se joga de carrinho para finalizar, mas Bruno Ferreira faz a defesa no susto, evitando o segundo gol do Timbu.
Aos 22’, pressão do Avaí sobre o Náutico. Jean Lucas cobra, a bola desvia na barreira e passa à direita de Muriel.
Três minutos depois, Wallison chuta com categoria, da entrada da área, e Muriel salva o Náutico com uma grande defesa. Após a cobrança de escanteio, a bola é desviada e o arqueiro Alvirrubro aparece para defender mais uma vez.
Wallison cruza pela direita aos 46’, Hyan cabeceia e Muriel se estica todo para defender. No escanteio, o camisa 2 finaliza por cima do gol.
Ficha técnica
Náutico 1
Muriel; Arnaldo (Reginaldo), Betão (Léo Índio), Igor Fernandes e Luiz Paulo; Samuel, Wenderson (Luiz Paulo) e Jean Carlos; Vinicius (Júnior Todinho), Borasi e Paulo Sérgio (Luiz Cláudio). Técnico: Bruno Pivetti
Avaí 0
Bruno Ferreira; João Vitor (Léo Gamalho), Jefferson Maciel, Guilherme Aquino e Douglas Teixeira; Zé Ricardo, Paulo Vitor (Kauã Gabriel), Wenderson (Hyan) e Daniel Penha (Gaspar); Jean Lucas e Caio Suassuna (Walisson). Técnico: Marquinhos Santos
Local: Aflitos (Recife/PE)
Árbitro: Afro Rocha De Carvalho Filho (PB)
Assistentes: Rafael Guedes de Lima (PB) e Thania Lopes da Silva (PA)
VAR: Raphael Garcia de Andrade (ES)
Gols: Borasi, aos 22’ do 1T.
Cartões amarelos: Paulo Sérgio, Borasi, Samuel, Léo Índio (N) ; Jefferson Maciel, João Vitor, Zé Ricardo; Douglas Teixeira (A)