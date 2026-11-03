Náutico vence o Sport e conquista o Campeonato Pernambucano de Remo após 13 anos de jejum

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As águas do Rio Capibaribe testemunharam o encerramento de um jejum para o Náutico nesse domingo (1º). Na Rua da Aurora, área central do Recife, o Timbu bateu o Sport por 6 a 5 durante a segunda etapa do Campeonato Pernambucano de Remo e assegurou o título estadual da modalidade.



O resultado encerra um jejum de 13 anos do Alvirrubro, que teve sua última conquista em 2013.





O campeonato

O Náutico havia chegado para a decisão com vantagem após vencer a primeira etapa por 9 a 2, em setembro.



Com a disputa das 11 provas restantes, a vitória por 6 a 5 garantiu a pontuação necessária para a consolidação do título, com o placar geral de 15 a 7.



“Nas minhas contas, não estávamos esperando uma vantagem dessa. Estava imaginando que a gente ganharia de 7 a 4, mais ou menos, mas aí foi melhor do que eu imaginava. Terminou 9 a 2 para o Náutico [na primeira etapa]. Eu acredito que o Sport nunca sofreu uma derrota dessa e o Náutico nunca teve uma vitória dessa”, analisou Ricardo Costa, treinador do Timbu.

Sport e Náutico durante a primeira etapa da competição. Foto: Federação Pernambucana de Remo / Divulgação





Sobre a postura do grupo diante da vantagem acumulada, o comandante ressaltou o trabalho de contenção da euforia na garagem alvirrubra.



“Teve muita euforia por parte dos atletas, mas a gente buscou logo acalmar os ânimos, até para não ficar com uma certa soberba. A vitória faz parte do processo, mas a gente enfrenta na água muitos dos nossos amigos. Porque muitas das competições de liga nacional e mundial, os dois clubes se juntam para competir representando o estado. Então, no primeiro momento teve essa euforia, obviamente comemorando, mas também com o pé no chão”, contou.

Náutico durante o campeonato. Foto: Federação Pernambucana de Remo / Divulgação





Pelo lado do Sport, a equipe buscou a reabilitação ao equilibrar a disputa e vencer cinco das 11 provas restantes.



Segundo Ítalo Miranda, diretor técnico do Leão, a alternância de títulos e a harmonia entre os rivais é importante para a manutenção do esporte no estado.



“Ambos os clubes são muito tradicionais no Remo, a gente mantém essa história viva porque um clube depende do outro para existir o campeonato. Então, o Náutico e o Sport serem campeões em anos alternados, isso é importante. Essa renovação alimenta o desejo para treinar mais, de novos atletas entrarem. Óbvio, quero que o Sport vença, mas eu batalho pelo remo de Pernambuco de forma geral”, concluiu.

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