Futebol Pernambucano Náutico vence Santa Cruz com golaço de Paulo Sérgio e leva vantagem na semifinal do Pernambucano Timbu precisa de apenas um empate, no domingo (22), nos Aflitos

Após os primeiros 90 minutos da semifinal do Pernambucano 2026, a vantagem está do lado alvirrubro. Nesta quarta-feira (11), na Arena de Pernambuco, o Náutico venceu o Santa Cruz por 1x0 com golaço do centroavante Paulo Sérgio, que se isolou na artilharia da competição.

Como de costume em partidas decisivas entre dois grandes rivais, o confronto começou nervoso, com as equipes cometendo erros. Somando o fator do gramado desgastado da Arena, a ‘briga’ pela bola ganhou um outro componente.

Com o jogo aberto para os dois lados, a primeira boa oportunidade veio aos 11 minutos, quando Quirino recebeu nas costas da zaga e ficou de frente para Muriel, o camisa 9 fez tudo certo e mandou para as redes; contudo, o lance foi anulado por impedimento do centroavante por alguns centímetros.

A resposta do Timbu veio aos 17 minutos e foi implacável. Após uma bola parada, Rokenedy socou a bola para fora da área, mas ela circulou rapidamente e Igor Fernandes fez o pivô para Paulo Sérgio, o artilheiro do campeonato não precisou de muito para soltar o pé no ângulo direito, ainda tocou no travessão, e abriu o marcador.

Após o gol, o jogo esfriou e pouca coisa aconteceu em termos de chances claras, para ambos os lados, apesar do aparente domínio do Timbu. Aproveitando esse marasmo, o Santa quase empatou aos 46, Vitinho fez jogada individual pela direita e invadiu a área, o meia-atacante ainda contou com uma bobeira de Samuel, e ficou de frente para Guruceaga, que havia substituído Muriel, mas a bola foi em cima do arqueiro uruguaio.

A volta do intervalo foi com os times conscientes que não fizeram jus a alcunha de Clássico das Emoções nos primeiros 45 minutos. E logo aos dois minutos, Paulo Sérgio recebeu dentro da área e finalizou, Rokenedy saiu bem do gol e a bola explodiu no peito.

O Tricolor respondeu com três chegadas, sendo a mais perigosa com Eurico, aos cinco minutos, que finalizou um cruzamento que veio da esquerda e atingiu a trave de sustentação da rede.

Aos nove, Guruceaga deu um frio na espinha do torcedor alvirrubro. Em cobrança de lateral na área, o uruguaio saiu do gol e não achou nada, quem aproveitou foi Matheus Vinícius que desviou e mandou pelo lado direito da barra, que estava vazia. Quase saiu o empate.

As melhores respostas do Náutico só tinham acontecido por bolas paradas. Até que aos 23 minutos, o Timbu foi tocando bola até a área e o obrigou Rokenedy fazer duas defesas seguidas, o Santa não conseguiu afastar e a pressão continuou, até Reginaldo bater cruzado e exigir do goleiro coral mais uma boa ação.

Aos 36 minutos, o VAR pediu para o árbitro revisar um lance entre Matheus Vinícius e Dodô dentro da área coral. A penalidade foi marcada e Paulo Sérgio foi para a cobrança, mas Rokenedy tinha outros planos e defendeu a batida, na sobra Dodô ainda teve o rebote, mas mandou para fora.

Logo na sequência o Santa teve uma ótima chance. Patrick Allan bateu falta e o goleiro deu rebote, Matheus Vinícius quase aproveitou, mas Igor Fernandes afastou no momento certo.

Com o alerta um pouco mais ligado, o Timbu controlou bem a bola nos instantes finais e conservou a vantagem mínima até o apito final. O jogo de volta será no domingo (22), no estádio dos Aflitos. O Alvirrubro da Rosa e Silva precisa de apenas um empate para avançar à final.

Ficha técnica



Santa Cruz 0

Rokenedy; Israel, Eurico, Matheus Vinícius e Alex Ruan; Wagner Balotelli, Pedro Favela (Gabriel Galhardo), Willian Jr. e Patrick Allan (Vini Hora); Vitinho (Matheus Castilho) e Quirino (Renato). Técnico: Fábio Cortez.

Náutico 1

Muriel (Guruceaga); Reginaldo, Mateus Silva (Wanderson), Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel (Auremir), Wenderson (Luiz Felipe) e Dodô; Vinícius, Jr. Todinho (Juninho) e Paulo Sérgio. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Bruno Arleu (FIFA-RJ).

Assistentes: Brigida Cirilo ((FIFA-AL) e Miguel Cataneo (CBF-SP)

VAR: Heber Lopes (MASTER-SC)

Gols: Paulo Sérgio aos 17 do 1T (N)

Cartões amarelos: Samuel, Wanderson, Yuri Silva e Vinícius (N) Quirino, Israel, Eurico, Alex Ruan e Matheus Vinícius (S)

Público: 9411 torcedores

Renda R$ 265.672,00

