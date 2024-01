Náutico vence Sharjah e avança de fase na Copinha

A- A+

O Náutico avançou de etapa na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. Nesta quinta (11), em Alumínio, o Timbu venceu o Sharjah Brasil por 3x2, pelo Grupo 20. Com o resultado, os alvirrubros podem pegar na segunda fase o Flamengo, no sábado (15), atual líder do Grupo 19 . Outros dois clubes de Pernambuco que também se classificaram no torneio foram Sport e Retrô. O Leão encara o Palmeiras, enquanto a Fênix duela perante o Coritiba.



Três gols em 15 minutos

O confronto entre Náutico e Sharjah começou animado. De cara, foram os paulistas que abriram o placar. Felipe Novais recebeu nas costas da marcação, driblou o goleiro e tocou para o fundo das redes. A reação alvirrubra veio com Thalissinho, que aproveitou lançamento de Léo e chutou forte para empatar a partida.



Por falar em Thalissinho, o atacante do Náutico estava em dia inspirado. Novamente acionado, o camisa 11 passou como quis da marcação e chutou cruzado para virar o placar para os pernambucanos em Alumínio.



O Náutico recuou cedo após a vantagem parcial. O técnico Sérgio China sacou o camisa 10 Clebson e colocou o zagueiro Juan. Mudança que fez o Sharjah crescer na partida. Aos 15 do segundo tempo, os paulistas chegaram ao gol de empate. Breno cruzou na medida para Felipe Moon, de cabeça, deixar tudo igual.



Ainda que o empate fosse suficiente para avançar ao mata-mata, o Náutico tratou de deixar a situação mais confortável. Thiago Massa apareceu bem na área e tentou o gol de letra. O goleiro Léo defendeu, mas o alvirrubro pegou o rebote e fez 3x2, cravando a classificação dos pernambucanos.

