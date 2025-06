A- A+

Futebol Náutico vence Tombense e entra no G8 da Série C Marco Antônio e Arnaldo marcaram os gols do triunfo por 2x0, fora de casa

O Náutico entrou no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (29), o Timbu bateu o Tombense por 2x0, em Tombos, e entrou na zona de classificação ao quadrangular. Os gols pernambucanos foram marcados por Marco Antônio e Arnaldo. Na próxima rodada, os alvirrubros, atualmente na sexta posição, com 15 pontos, recebem o Floresta, nos Aflitos.





Segurar a pressão inicial, abrir vantagem e saber controlar o jogo para não sofrer. Ao menos na primeira etapa, o Náutico cumpriu bem o planejamento diante do Tombense. Muriel, em chute cruzado de Jefferson Renan, evitou o gol dos visitantes. Quando o goleiro não ajudou, foi a trave que salvou os pernambucanos, em finalização de Pedro.

Concluído o primeiro ponto, veio o segundo e mais importante: o gol. Kelvin recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Marco Antônio desviar de cabeça para fazer 1x0. A partir daí, o Náutico se ajustou para não ceder espaço aos mineiros. Com tudo isso, o Timbu foi ao intervalo com a vantagem parcial.

O Tombense tentou reagir na etapa final, mas foi o Náutico quem marcou. Hélio Borges, que tinha carimbado a trave segundo antes, tocou para Arnaldo ampliar o placar. Suficiente para sair de Minas Gerais com três pontos na bagagem.

Ficha técnica

Tombense 0

Matheus Aurélio; Julio (Cleiton), Ianson, Roger e Kaike;Fabrício (Rickson), Mila (Leo Pereira) e Pedro (Rafael Silva); Jefferson Renan, Ingro e Zé Eduardo. Técnico: Raul Cabral

Náutico 2

Muriel; Arnaldo (Marcos Ytalo), Rayan, Mateus Silva e Igor Fernandes; Igor Pereira (Auremir), Marco Antônio (Samuel) e Patrick Allan (Wenderson); Kelvin (Hélio Borges), Vinicius e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Antônio Guimarães de Almeida (Tombos/MG)

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP). Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Izabele de Oliveira (SP)

Gols: Marco Antônio (aos 25 do 1ºT), Arnaldo (aos 17 do 2ºT)

Cartões amarelos: Mila (T); Igor Pereira, Marco Antônio, Wenderson (N)

Veja também