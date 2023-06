Náutico vence Volta Redonda e assume provisoriamente a vice-liderança da Série C

A- A+

O Náutico vai dormir na vice-liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Nos Aflitos, contra o Volta Redonda, o Timbu venceu nesta terça (6) por 2x0, chegando ao segundo triunfo consecutivo na competição e o quarto sem perder. A equipe está com 13 pontos, abaixo apenas do São Bernardo/SP, com 15, mas ainda pode descer até a quarta posição após o complemento da rodada.



No intervalo de um minuto, o torcedor do Náutico colocou por duas vezes a mão na cabeça por conta de um lance que quase culminou em gol. Na primeira, a sensação foi de alívio. Após escanteio, a bola sobrou para Matheus Santos. Embaixo da barra, o jogador isolou. Na sequência, o sentimento foi de frustração. Villero recebeu em velocidade pela esquerda e bateu cruzado para fora.



A dobradinha “chance lá, chance cá” continuou. Souza, em falta de fora da área, soltou uma bomba para ótima defesa de Jean Drosny - o goleiro também salvou em outra cobrança, agora de Jael. No lado carioca, Marquinhos finalizou em bola que raspou o travessão. Um primeiro tempo de muitas oportunidades, mas nenhum gol.



Experientes decidem vitória



A espera que durou todo um primeiro tempo acabou em no minuto inicial do segundo. A zaga do Volta Redonda falhou ao tentar cortar um cruzamento rasteiro. Jael dominou e finalizou. A bola resvalou na marcação e entrou.



Souza, em nova cobrança de falta, obrigou Drosny a se esticar para evitar o segundo. Parecia que esse duelo particular seria vencido pelo goleiro do Volta. Não foi. Aos 13, o meia do Náutico teve mais uma chance na bola parada. Agora mais perto. Com categoria, ele bateu por cima da barreira e o camisa 12 do clube carioca apenas olhou a rede balançar.



A vantagem permitiu ao Náutico jogar apenas no erro do adversário, criando diversas chances de contra-ataques. O terceiro gol não veio, mas os alvirrubros saíram satisfeitos dos Aflitos.



Executivo de olho



Quem esteve nos Aflitos acompanhando o jogo foi Gustavo Cartaxo. O ex-dirigente do ABC é cotado para assumir o posto de executivo de futebol do Náutico, ocupando a vaga deixada recentemente por Nei Pandolfo. O gestor já trabalhou com o atual comandante alvirrubro, Fernando Marchiori, justamente na equipe potiguar. A oficialização do acerto deve ocorrer nesta quarta (7).



O próximo jogo do Náutico é segunda (12), contra o Confiança, no Batistão. No duelo, os pernambucanos terão os desfalques de Jean Mangabeira e Jael, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Juan Gauto e Júlio são os prováveis substitutos.

Ficha técnica



Náutico 2

Vágner; Denilson, Danilo Cardoso, Rennan Siqueira; Victor Ferraz, Jean Mangabeira, Souza (Eduardo), Gabriel Santiago (Regis Tosatti) e Diego Matos; Villero (Diego Ferreira) e Jael (Julio). Técnico: Fernando Marchiori



Volta Redonda 0

Jean Drosny; Wellington Silva (Yuri), Marcão, Matheus Santos e Ricardo Sena (Marcos Pedro); Henrique, Robinho (Bruno Barra) e Júlio César (Mateus Alessandro); Marquinhos, Douglas Skilo (Samuel) e Ítalo. Técnico: Rogério Corrêa



Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Murilo Francisco Misson Junior (MG). Assistentes: Ricardo Junio de Souza e Magno Arantes Lira (ambos de MG)

Gols: Jael (ao 1º do 2ºT) e Souza (aos 13 do 2ºT)

Cartões amarelos: Denilson, Rennan Siqueira, Jael, Jean Mangabeira (N); Henrique Silva, Marcão, Wellington Silva (V)

Público Total: 7.349 torcedores

Renda: R$ 85.859,00

