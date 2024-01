Náutico vence XV de Piracicaba e segue vivo na Copinha

A- A+

Tudo embolado no Grupo 20 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta segunda (8), o Náutico venceu o XV de Piracicaba por 2x0, em Alumínio. Com o resultado, a equipe, assim como os demais integrantes da chave (incluindo Sharjah Brasil e Trindade-GO) estão com três pontos. Os pernambucanos ocupam a segunda posição, com saldo zero, e jogam na rodada final da primeira fase perante o Sharjah, quinta (11), às 15h15.

Sam desarmou, deu assistência e ainda balançou as redes. O camisa 5 foi o responsável por iniciar e finalizar a jogada que culminou no gol do Náutico. Após roubar a bola no meio-campo, o alvirrubro arrancou em velocidade e deu passe perfeito para Vinícius. O atacante saiu na cara do goleiro, mas Pedro Augusto defendeu. No rebote, Sam não desperdiçou e fez 1x0 para o Timbu.

Antes do intervalo, o Náutico ampliou a vantagem. Tiago bateu para o gol, Pedro Augusto espalmou e novamente um alvirrubro estava bem posicionado para pegar o rebote. Agora, foi a vez de Thalissinho deixar o dele na partida.

No segundo tempo, o Náutico administrou o placar, sofrendo alguns sustos, mas saindo ileso. A vitória fez os pernambucanos chegarem vivos em busca de uma vaga ao mata-mata da Copinha.

Veja também

Sport Após êxito no Santa Cruz, Arthur Caíke espera brilhar no Sport: "quero marcar história"