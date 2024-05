A- A+

Ingressos Náutico inicia venda de ingressos para partida contra o Remo com desconto especial; veja valores O duelo pela sexta rodada da Série C vai acontecer no próximo sábado (25), às 17h, e vai marcar o reecontro do Timbu com sua torcida

Está chegando a hora do reencontro. O Náutico não joga com a presença do seu torcedor desde o primeiro jogo da final do Pernambucano contra o Sport, no dia 30 de março. Para matar a saudade, o Timbu já iniciou a venda de ingressos nesta segunda-feira (20) para a partida contra o Remo, no próximo sábado (25), pela sexta rodada da Série C.

Depois da final do Estadual, o Náutico recebeu o São Bernardo na estreia da terceira divisão, nos Aflitos. Entretanto, a partida foi de portões fechados em decorrência da punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela briga de torcedores uniformizados no ano passado.

A outra partida contra o Ypiranga-RS foi adiada pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. No dia do jogo contra o Remo, serão 56 dias sem a presença da torcida nos Aflitos.

O Náutico divulgou que terá um desconto especial para os torcedores que comprarem de forma presencial, que se inicia a partir desta terça-feira (21), às 9h.

Quem levar 2kg de alimento não perecível, vai ganhar 50% de desconto no ingresso de qualquer setor. Vale destacar que esse desconto não se aplica no aluguel de cadeira. Esses alimentos serão doados para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Na venda virtual, os sócios fazem a compra no site: sociomaisfieldonordeste.com.br, enquanto os não sócios acessam a plataforma do FutebolCard clicando aqui.

Valores:

Hexa: R$ 30,00 (não sócio)

Vermelho:R$ 50,00 (não sócio)

Cadeiras: R$ 150,00 (não sócio)

Visitante R$ 50,00

