Futebol Náutico vende meia da base ao São Paulo Dudu, de 16 anos, fez apenas um jogo pelo profissional, justamente contra o Tricolor, na derrota por 2x1 pela Copa do Brasil, no Morumbi

O Conselho Deliberativo do Náutico aprovou, na noite da última segunda-feira (20), a venda do meia Dudu, de 16 anos, para o São Paulo. A negociação renderá R$ 800 mil ao Timbu, além de o clube pernambucano permanecer com 20% dos direitos econômicos do atleta.





A venda precisou ser autorizada pelo Conselho Deliberativo por estar acontecendo nos últimos três meses de gestão do atual presidente do clube, Bruno Becker. Dudu disputou apenas um jogo no time profissional do Náutico, justamente contra o São Paulo, na derrota por 2x1, no Morumbi, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Ele se tornou o atleta mais jovem do século a entrar em campo pelo Timbu.

Na reunião do Conselho, também foi aprovada por unanimidade, a antecipação da eleição presidencial para o dia 30 de novembro

Após pedido do Executivo, o Conselho Deliberativo do Náutico aprovou, por unanimidade, na noite desta segunda-feira (20), a antecipação da eleição presidencial para o dia 30 de novembro de 2025. A decisão atende a um pleito da atual gestão e tem como principal objetivo permitir… pic.twitter.com/98N1lWUjsz — Náutico (@nauticope) October 21, 2025

