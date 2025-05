A- A+

Futebol Náutico: Vinícius passa por cirurgia no joelho e pode voltar ao time em junho Atacante sofreu uma lesão no menisco na partida contra o CSA, pela Série C

O atacante do Náutico, Vinícius, passou por um procedimento cirúrgico nesta quarta-feira (7) para tratar uma lesão no menisco do joelho esquerdo. A tendência é que o atleta retorne aos gramados na segunda metade do mês de junho.



"O procedimento, realizado com êxito pelos médicos Marcelo Larrazábal e Renato Lima, teve como objetivo abordar a lesão no menisco medial — estrutura responsável por absorver impactos e contribuir para a estabilidade articular. O tempo previsto para a reabilitação é de quatro semanas, podendo variar conforme a resposta individual do atleta", informou o Náutico, em nota.

A lesão de Vinícius aconteceu na partida contra o CSA, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador deve ficar fora dos próximos sete jogos da equipe na temporada, podendo retornar aos gramados no dia 13 de junho, contra o Maringá, pela terceira divisão.

Vinícius retornou ao Náutico nesta temporada após boa passagem pelo clube nos anos de 2020 e 2021, com 14 gols e 12 assistências em 57 jogos. O atleta foi a principal contratação do Timbu em 2025, chegando pouco antes da vinda do técnico Hélio dos Anjos, com quem tinha trabalhado anteriormente no time alvirrubro.

