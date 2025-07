A- A+

Futebol Vinícius elogia Lucas Cardoso em nova parceria no setor ofensivo do Náutico Dupla, ao lado de Paulo Sérgio e Hélio Borges, formou o quarteto de ataque na vitória por 2x0 diante do Caxias, nos Aflitos, pela Série C

Uma das principais mudanças no setor ofensivo do Náutico na partida contra o Caxias, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro, foi a presença de Lucas Cardoso como titular. O jogador intercalou com Vinícius a função de atuar ora pelo lado esquerdo de ataque, ora por dentro. Parceria elogiada pelo camisa 7.





Parceria

“Lucas é um excelente jogador. Chegou agora, mas parece que jogamos juntos há bastante tempo. A gente conseguiu se entrosar bem. Fizemos bem a troca até por ele ter características parecidas com a minha mais do que Patrick, que é um meia armador. Para fazer essa troca, foi mais fácil do que quando jogava com Patrick por dentro. Essa função ficaria mais pesada para ele. Aí foi uma questão do professor (Hélio dos Anjos), de ter esse olhar para identificar essa questão”, explicou o atacante.

Vestindo a camisa 10, Lucas não marcou gols, mas teve boa atuação ofensiva e deve seguir como titular, mantendo o revezamento com Vinícius. Por falar no atacante, o confronto diante do Caxias marcou o fim do jejum de gols do atleta com a camisa alvirrubra em 2025.

“Estou aqui trabalhando forte desde que cheguei. O gol ia sair naturalmente. O torcedor e muitas vezes vocês (da imprensa) só olham o resultado, o gol, mas o trabalho do dia a dia fica aqui com a gente”, explicou Vinícius.

“Tive uma lesão e fiz de tudo para voltar o quanto antes. Nunca tinha operado e a readaptação é difícil, mas nem gosto de falar porque as pessoas que estão em casa ou no estádio não entendem. Estou feliz pelo gol, sei da minha responsabilidade e importância. Não diria que foi um recomeço. Só se for na questão dos gols porque o trabalho vem sendo feito com muito suor e esforço todos os dias”, completou.

Desfalques

Bastante elogiado depois da vitória, o quarteto ofensivo do Náutico, que tem Paulo Sérgio, Lucas Cardoso, Vinícius e Hélio Borges, não poderá ser repetido perante o Guarani. Hélio está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mesmo problema do volante Igor Pereira e do xará do atacante, o técnico Hélio dos Anjos.

Auremir deve ocupar a vaga de Igor, enquanto Kelvin é o mais cotado para ficar no lugar de Hélio Borges. No banco de reservas, o Náutico será comandado pelo auxiliar-técnico, Guilherme dos Anjos.

O Náutico é o atual sexto colocado da Série C, com 20 pontos. O Guarani é o 12º, com 16. O duelo será sábado, no Brinco de Ouro, pela 14ª rodada.

