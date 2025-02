A- A+

Futebol Náutico entra com medida no TJD-PE para ratificar presença de Vinícius no Estadual Clube defende que atraso na publicação do nome do atleta no BID da CBF se deu por conta de problema no sistema da entidade máxima do futebol nacional

O Náutico está confiante de que poderá contar com o atacante Vinícius para a reta final do Campeonato Pernambucano. Criou-se inicialmente uma dúvida se o jogador estaria apto para jogar na competição, já que ele foi regularizado após às 19h da sexta-feira passada, prazo final que o regulamento do Estadual permite novas inscrições de jogadores. Fernando Lamar, diretor jurídico do Timbu, explicou o cenário e indicou que os alvirrubros entraram com uma medida no Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) para assegurar a presença do reforço no mata-mata do torneio.

“Não estamos medindo esforços para tê-lo em campo já no próximo jogo do Campeonato Pernambucano. Entramos no TJD-PE com uma medida inominada, com fundamento no artigo 119 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). A publicação dele no BID, às 19h05, foi cinco minutos depois do que diz o regulamento (que cita limite de 18h59 do dia 19 de fevereiro de 2025). Nesse dia, porém, como foi informado pela própria CBF, houve um problema técnico no sistema que faz as publicações. Por isso, o expediente foi estendido até 20h. O Náutico não teve qualquer responsabilidade pelo atraso na publicação, já que demos entrada no prazo, antes das 18h59”, explicou.

O próximo jogo do Náutico no Pernambucano é domingo (2), nos Aflitos, contra o Retrô, pelas quartas de final. O ganhador do embate enfrenta na semifinal o Maguary, em confrontos de ida e volta.

