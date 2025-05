A- A+

Náutico Treino do Náutico conta com volta de Vinícius e outras duas novidades Timbu segue se preparando para encarar o ABC, no sábado (31), pela Série C

Se preparando para mais um compromisso na Série C, o Náutico terá um retorno importante para a sequência da competição. Nesta quarta-feira (28), o atacante Vinícius trabalhou normalmente no CT Wilson Campos, e fica à disposição de Hélio dos Anjos.

Após a derrota para a Ponte Preta, o treinador já dava como certa a presença do camisa 7. No entanto, apenas nesta quarta o atacante foi liberado pelo departamento médico alvirrubro.

Vinícius havia passado por uma artroscopia no joelho esquerdo no início de maio, mas se recuperou antes do tempo. A previsão de retorno era para meados de junho.

A última vez que Vinícius esteve em campo foi no dia 26 de abril, na derrota para o CSA, no Rei Pelé. Neste jogo, o atacante lesionou o menisco. Desde seu retorno, o atacante fez sete partidas e contribuiu com uma assistência.

Além de Vinícius, quem também participou das ativadades nesta quarta, no CT alvirrubro, foram o zagueiro Mateus Silva e o volante Samuel. Enquanto o defensor só pode entrar em campo no próximo mês, após a abertura da janela, o cabeça de área retornou de empréstimo junto ao Águia de Marabá a pedido de Hélio dos Anjos.

Neste sábado (31), o Náutico visita o ABC, às 17h, no Frasqueirão, pela 8ª rodada da Série C. Os pernambucanos ocupam o 13º lugar, com oito pontos. A pontuação é a mesma do Elefante, que está uma posição atrás na tabela.

