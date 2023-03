Náutico visita ABC de olho em vaga na semifinal do Nordestão

A- A+

Pela terceira vez no ano, o Náutico entra em campo em um duelo mata-mata. Nos dois primeiros, contra São Bernardo/SP e Vila Nova, ambos pela Copa do Brasil, o Timbu saiu vencedor, avançou no torneio e embolsou uma premiação importante para os cofres em 2023. Tudo que os pernambucanos esperam repetir neste domingo, no Frasqueirão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Se ganhar, a equipe vai para a semifinal, pegando posteriormente o vencedor do jogo entre Sport e CRB. Empate no tempo normal levará a decisão para as penalidades.

Torcida única no Frasqueirão



Por determinação dos órgãos de segurança do Rio Grande do Norte, levando em consideração o problema crescente de atos criminosos no estado, o jogo terá torcida única do ABC. Decisão que desagradou o Náutico. O clube pernambucano entrou com um pedido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para conseguir a liberação dos visitantes no estádio, mas não obteve resposta positiva.



Jogando como mandante, o ABC não é derrotado desde janeiro de 2022, quando foi superado por 2x1 para o América/RN, pelo Campeonato Potiguar. De lá para cá, a equipe soma 22 vitórias e oito empates em jogos oficiais. A última vez que o Timbu superou o adversário longe do Recife foi em 2017, por 1x0, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nos demais encontros, nas edições de 2018 e 2019 da Série C, derrotas por 2x0.



“Vamos tentar imprimir nosso ritmo e aproveitar bem os pontos fracos deles para sair classificado”, afirmou o lateral-direito Victor Ferraz.

A vantagem de Dado



O técnico do ABC, Fernando Marchiori, chegou em março do ano passado no clube e segue sem saber o que tropeçar no Frasqueirão, acumulando 19 vitórias e seis empates. Em compensação, o treinador alvirrubro, Dado Cavalcanti, nunca perdeu para os potiguares. Melhor: o aproveitamento é de 100%, com triunfos em trabalhos pelo próprio Náutico, além de Bahia, CRB, Paraná, Paysandu e Ponte Preta.

Ficha técnica



ABC

Simão; Alemão, Walfrido, Afonso e Márcio Azevedo; Daniel, Wellington Reis e Raphael Luz; Léo Ceará, Felipe Garcia e Maycon Douglas.Técnico: Fernando Marchiori

Náutico

Vagner; Diego Ferreira, Paulo Miranda (Anilson), Odivan e Diego Matos; Jean Mangabeira, Victor Ferraz e Souza; Kayon, Paul Villero e Jael (Júlio). Técnico: Dado Cavalcanti



Local: Frasqueirão (Natal/RN)

Horário: 15h30

Árbitro: Leo Simão Holanda (CE). Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Jose Moracy de Sousa E Silva (ambos do CE)

Transmissão: Nosso Futebol

