A- A+

Série C Náutico visita Aparecidense na Série C; veja escalações e onde assistir ao confronto A partida acontece neste sábado (13), às 19h

Com uma vitória e uma derrota, o Náutico busca engrenar de vez na terceira divisão. O Timbu visita a Aparecidense neste sábado (13), às 19h, no estádio Anibal Batista de Toledo, pela terceira rodada da Série C.



O adversário alvirrubro não vive um bom momento na temporada. Somando Campeonato Goiano e terceira divisão, já são cinco jogos sem vencer no ano. Pelo brasileiro, as duas derrotas foram para Paysandu e São Bernardo, respectivamente.

Com os resutaldos negativos, o time goiano ocupa a 17° posição. Outras três equipes (Volta Redonda, Remo e América de Natal) também perderam todos os jogos disputados.

O Náutico conseguiu se recuperar da derrota para o Manaus na estreia, ao vencer o São José, nos Aflitos. O triunfo dentro dos seus domínios deixou o Náutico na décima posição. Os oito melhores avançam para a próxima fase.

Prováveis escalações:

Aparecidense:

Gabriel Félix; David, Vanderley, Eduardo Thuram e Gabriel Rodrigues; Felipe Manoel, Du Fernandes, Matheus Ferreira e Calyson; Alex Henrique e Matheus Philipe. Técnico: Moacir Vieira.

Náutico:

Vágner; Diego Ferreira, Odivan, Denilson e Diego Matos; Jean Mangabeira, Souza e Victor Ferraz ; Paul Villero, Gabriel Santiago e Jael. Técnico: Dado Cavalcanti.

Onde assistir: DAZN.

Veja também

MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS Manipulação de jogos: vazamentos de apostas irritaram quadrilha nas conversas