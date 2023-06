Náutico visita Confiança, no Batistão, pela Série C 2023

A- A+

No Náutico, quatro jogos sem perder. No Confiança, quatro sem ganhar. No Timbu, presença na zona de classificação à próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. No Dragão, depois de um início 100% nas três primeiras rodadas, o cenário ficou preocupante ao sair da vice-liderança para nem sequer ocupar o G8. Vivendo momentos distintos, sergipanos e pernambucanos duelam nesta segunda (12), no Batistão, pela oitava rodada da competição.





Visitante que incomoda



Nos oito jogos entre Confiança e Náutico atuando em Sergipe, quem mais venceu, por incrível que pareça, foram os visitantes. O Timbu tem quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota.



A última vitória do Náutico em Sergipe, contra o Confiança, foi em 2018, por 3x2, pela Série C. Nos três jogos mais recentes, porém, nada de conquistas. Foram dois empates, sendo o mais recente em 0x0, pela Série B, além de uma derrota, por 2x0, pela Segundona de 2020.



“Estamos acompanhando o Confiança na competição. Tiveram um bom início, mas estão vindo de resultados ruins. Sabemos que será uma decisão de campeonato. O mando de campo na Série C é importante e eles vão tentar fazer valer isso. Junto com o pessoal da análise, estamos nos preparando o melhor possível para anular a força deles e fazer sobressair o nosso jogo”, afirmou o lateral Rennan Siqueira.



O técnico Fernando Marchiori não poderá escalar o volante Jean Mangabeira e o atacante Jael. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.



Enquanto o volante foi advertido por uma falta diante do Volta Redonda, o centroavante acabou levando cartão após tirar a camisa ao comemorar o gol que marcou na vitória do Náutico por 2x0 perante os cariocas, nos Aflitos - a outra bola na rede foi anotada por Souza, em cobrança de falta.



Sem Jean, a tendência é que Juan Gauto entre na cabeça de área. Outra possibilidade seria colocar Victor Ferraz no setor, acionando Diego Ferreira na lateral. Na frente, com a ausência de Jael, Júlio era a primeira opção, porém, o jovem se atrasou para a viagem no último sábado (10) e ficou de fora do confronto. Régis Tosatti deve ficar com a vaga.



Perto de repetir marca



Se o Náutico não tomar gols diante do Confiança, a equipe chegará ao quinto jogo seguido sem derrotas na competição e ao quarto sem sofrer gols. Essa segunda estatística, diga-se, não acontece desde 2018.



A última vez que o Náutico ficou quatro jogos consecutivos sem sofrer gols foi há cinco anos. Começou com a vitória por 1x0 diante do Bahia, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste. Em seguida, triunfo pelo mesmo placar contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela Copa do Brasil.



Contra Afogados (Pernambucano) e Botafogo-PB (Nordestão), ambas na Arena de Pernambuco, o Náutico voltou a ganhar por 1x0. A sequência terminou quando o Timbu sofreu dois gols, mas venceu o Salgueiro por 3x2, pelo Estadual.

Ficha técnica



Confiança

Paulo Gianezini; Lenon, Adryan, Adalberto e Felippe Borges; Lucas Gabriel, Betinho e Dione; Cesinha, Diego Cardoso e Negueba.Técnico: Vinícius Eutrópio



Náutico

Vagner; Danilo, Denilson e Rennan Siqueira; Victor Ferraz, Juan Gauto, Souza, Gabriel Santiago e Diego Matos; Paul Villero e Régis Tosatti. Técnico: Fernando Marchiori



Local: Batistão (Aracaju/SE)

Horário: 21h30

Árbitro: José Mendonca da Silva Júnior (PR). Assistentes: Rafael Trombeta e Roberto Rivelino dos Santos Junior (ambos do PR)

Transmissão: DAZN

Veja também

Futebol Fabrício cita briga sadia no meio-campo e minimiza má fase do Globo na Série D